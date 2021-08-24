Путин предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на сотрудников органов внутренних дел и курсантов.

"Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", — сказал глава государства в ходе предвыборного съезда "Единой России".