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    Путин предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов

    А всем военным вне зависимости от звёзд на погонах должна быть выплачена одинаковая сумма, заметил глава государства.

    24 августа, 14:51

    Путин предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов. Видео © LIFE

    Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на сотрудников органов внутренних дел и курсантов.

    "Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", — сказал глава государства в ходе предвыборного съезда "Единой России".

    Путин также заметил, что выплату по 15 тысяч рублей должны получить все военные вне зависимости от звёзд на погонах, все должны быть "равны, как в бане".

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    Напомним, 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия" Владимир Путин предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. Также глава государства предложил единоразовую выплату по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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