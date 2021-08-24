Путин: Программа "Единой России" построена вокруг человека

Один из плюсов программы "Единой России", с которыми партия власти выходит на выборы в Госдуму, является тот факт, что она построена вокруг человека. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник предвыборный съезд единороссов.

Лайф уже сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".