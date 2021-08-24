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    Путин: Программа "Единой России" построена вокруг человека

    По словам главы государства, партия власти видит своей целью повышение благополучия и качества жизни россиян.

    24 августа, 14:47

    Фото © Kremlin.ru

    Один из плюсов программы "Единой России", с которыми партия власти выходит на выборы в Госдуму, является тот факт, что она построена вокруг человека. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник предвыборный съезд единороссов.

    "Программа "Единой России" построена вокруг человека, повышения его благополучия и качества жизни", — уточнил российский лидер.

    Путин добавил, что "Единая Россия" берёт на себя моральные обязательства добиться заявленных в этой программе результатов.

    Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной

    Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной

    Лайф уже сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".

    Авторы
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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