Путин: Программа "Единой России" построена вокруг человека
По словам главы государства, партия власти видит своей целью повышение благополучия и качества жизни россиян.
Фото © Kremlin.ru
Один из плюсов программы "Единой России", с которыми партия власти выходит на выборы в Госдуму, является тот факт, что она построена вокруг человека. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник предвыборный съезд единороссов.
"Программа "Единой России" построена вокруг человека, повышения его благополучия и качества жизни", — уточнил российский лидер.
Путин добавил, что "Единая Россия" берёт на себя моральные обязательства добиться заявленных в этой программе результатов.
Лайф уже сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".
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