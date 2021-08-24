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    В Минюсте объяснили финансированием от ЕС включение "Дождя" в список иноагентов

    Кроме того, телеканал опосредованно получал средства от иностранных источников через российские фонды.

    24 августа, 14:38
    <p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

    Фото © ТАСС / Артём Геодакян

    Основанием для включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов стало финансирование от Евросоюза в виде 130 тысяч евро за освещение отношений между ЕС и Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста РФ.

    "Данное решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора ООО "Телеканал "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников", — сказано в записи.

    Отмечается, что Европейская комиссия выплатила телеканалу более 130 тысяч евро за освещение отношений между ЕС и Россией. Кроме того, Росфинмониторинг установил, что "Дождь" опосредованно получал иностранное финансирование через российские фонды. Также телеканал систематически распространял материалы иностранных СМИ-иноагентов, получая иностранное финансирование.

    В СПЧ не выявили нарушений при внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

    В СПЧ не выявили нарушений при внесении телеканала "Дождь" в список СМИ-иноагентов

    В заключение Минюст замечает, что действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке.

    Напомним, что телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом 20 августа. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

    * Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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