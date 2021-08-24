В Минюсте объяснили финансированием от ЕС включение "Дождя" в список иноагентов

Основанием для включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов стало финансирование от Евросоюза в виде 130 тысяч евро за освещение отношений между ЕС и Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста РФ.

"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям от Роскомнадзора ООО "Телеканал "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников", — сказано в записи.

Отмечается, что Европейская комиссия выплатила телеканалу более 130 тысяч евро за освещение отношений между ЕС и Россией. Кроме того, Росфинмониторинг установил, что "Дождь" опосредованно получал иностранное финансирование через российские фонды. Также телеканал систематически распространял материалы иностранных СМИ-иноагентов, получая иностранное финансирование.

В заключение Минюст замечает, что действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке.