Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева
Судя по видео с места событий, у политика пострадал левый глаз, также зелёнкой оказались залиты лоб и одежда.
Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева
Видео © "Страна.ua"
Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который сегодня уснул во время парада ко Дню независимости страны, неизвестные облили зелёнкой. Видео с политиком после нападения опубликовало издание "Страна.ua". На кадрах видно, как Порошенко подходит к автомобилю патрульной полиции, чтобы попросить о помощи, а затем уезжает, предположительно, в участок — чтобы написать заявление на нападавших.
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк. При буксировке военные едва не врезались в опору моста. В результате колонне пришлось изменить направление.
Комментариев: 0