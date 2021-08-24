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    Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева

    Судя по видео с места событий, у политика пострадал левый глаз, также зелёнкой оказались залиты лоб и одежда.

    24 августа, 14:33

    Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева

    Видео © "Страна.ua"

    Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который сегодня уснул во время парада ко Дню независимости страны, неизвестные облили зелёнкой. Видео с политиком после нападения опубликовало издание "Страна.ua". На кадрах видно, как Порошенко подходит к автомобилю патрульной полиции, чтобы попросить о помощи, а затем уезжает, предположительно, в участок — чтобы написать заявление на нападавших.

    Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк. При буксировке военные едва не врезались в опору моста. В результате колонне пришлось изменить направление.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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