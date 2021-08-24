Порошенко "поздравили" с Днём независимости, облив зелёнкой в центре Киева

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который сегодня уснул во время парада ко Дню независимости страны, неизвестные облили зелёнкой. Видео с политиком после нападения опубликовало издание "Страна.ua". На кадрах видно, как Порошенко подходит к автомобилю патрульной полиции, чтобы попросить о помощи, а затем уезжает, предположительно, в участок — чтобы написать заявление на нападавших.