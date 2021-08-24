Захарова: Участники "Крымской платформы" посягают на территориальную целостность РФ

Форум "Крымская платформа", проведённый Киевом", — популизм и оторванный от реальности политический спектакль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом, по её словам, Москва вынуждена рассматривать участие отдельных стран в этой встрече как посягательство на свою территориальную целостность.

"Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Россия не видит для себя возможности участия в этом политическом действии "ввиду его циничной антироссийской направленности". При этом она подчеркнула, что Москва полностью открыта к взаимодействию со всеми международными партнёрами "в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма". Она пригласила представителей иностранных государств на полуостров для "участия в подлинно крымских платформах".