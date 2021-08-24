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    Захарова: Участники "Крымской платформы" посягают на территориальную целостность РФ

    По словам представителя МИД, Москва не видит для себя возможности участия в этом "оторванном от реальности политическом спектакле".

    24 августа, 14:29

    Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

    Форум "Крымская платформа", проведённый Киевом", — популизм и оторванный от реальности политический спектакль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом, по её словам, Москва вынуждена рассматривать участие отдельных стран в этой встрече как посягательство на свою территориальную целостность.

    "Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", — отметила дипломат.

    Захарова добавила, что Россия не видит для себя возможности участия в этом политическом действии "ввиду его циничной антироссийской направленности". При этом она подчеркнула, что Москва полностью открыта к взаимодействию со всеми международными партнёрами "в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма". Она пригласила представителей иностранных государств на полуостров для "участия в подлинно крымских платформах".

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    Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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