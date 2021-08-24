Лавров назвал "Крымскую платформу" искусственно созданной русофобской акцией
Министр иностранных дел РФ считает этот форум абсолютно пустым и не имеющим никаких перспектив.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Проведённый Киевом саммит "Крымская платформа" — это искусственно созданная русофобская акция, которая стала результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная... Мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложно понятая солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи", — отметил Лавров.
Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.
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