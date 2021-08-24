Лавров назвал "Крымскую платформу" искусственно созданной русофобской акцией

Проведённый Киевом саммит "Крымская платформа" — это искусственно созданная русофобская акция, которая стала результатом ложно понятой солидарности членов ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная... Мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложно понятая солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи", — отметил Лавров.