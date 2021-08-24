СМИ: Путин поручил найти спонсора для футбольного клуба "Нижний Новгород"
После пяти туров новичок РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил
Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора среди госкорпораций для футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Министерство спорта.
По информации издания, до тех пор, пока генеральный спонсор не найдётся, команда будет частично финансироваться из регионального бюджета. На содержание клуба предлагается выделить 350 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне "Нижний Новгород" дебютировал в РПЛ. За десять дней до старта чемпионата России сообщалось, что клуб не может найти себе спонсора. Помочь решить проблему попросили главу Минспорта РФ Олега Матыцина.
В турнирной таблице "Нижний Новгород" занимает седьмое место. В пяти матчах команда Александра Кержакова набрала семь очков.
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