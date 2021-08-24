СМИ: Путин поручил найти спонсора для футбольного клуба "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора среди госкорпораций для футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Министерство спорта.



По информации издания, до тех пор, пока генеральный спонсор не найдётся, команда будет частично финансироваться из регионального бюджета. На содержание клуба предлагается выделить 350 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне "Нижний Новгород" дебютировал в РПЛ. За десять дней до старта чемпионата России сообщалось, что клуб не может найти себе спонсора. Помочь решить проблему попросили главу Минспорта РФ Олега Матыцина.