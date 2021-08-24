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    Зеленский потроллил Януковича на параде в честь Дня независимости Украины

    В своей речи политик также продемонстрировал "особое отношение" и к своему предшественнику Петру Порошенко, который присутствовал на празднике. Однако тот тактично промолчал.

    24 августа, 11:55
    <p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

    Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи, посвящённой 30-й годовщине независимости страны, демонстративно не упомянул экс-президента Незалежной Виктора Януковича. Прямая трансляция военного парада и выступления украинского лидера велась в "Ютубе".

    Зеленский прослезился на параде в честь Дня независимости Украины

    Зеленский прослезился на параде в честь Дня независимости Украины

    Так, вспоминая о своих предшественниках, Зеленский заявил, что Ровненская область подарила Украине первого президента Леонида Кравчука, Черниговская — Леонида Кучму, а Сумская — Виктора Ющенко.

    "Донетчина подарила нам... Леонида Быкова (актёр и кинорежиссёр. — Прим. Лайфа) и Сергея Бубку (олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. — Прим. Лайфа)", — отметил нынешний лидер Незалежной, высмеяв таким образом уроженца Донбасса Виктора Януковича.

    В своей речи Зеленский не стал упоминать и об экс-главе Украины Петре Порошенко, который также присутствовал на параде. Тот тактично промолчал, а все остальные бывшие лидеры страны оценили шутку и рассмеялись в голос.

    На Украине предрекли распад страны после "нерадостных" итогов 30 лет независимости

    На Украине предрекли распад страны после "нерадостных" итогов 30 лет независимости

    Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада в День независимости. Он расположился на стуле, закрыл глаза и чуть опустил голову. В таком положении Порошенко провёл около минуты.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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