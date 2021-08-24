Зеленский потроллил Януковича на параде в честь Дня независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи, посвящённой 30-й годовщине независимости страны, демонстративно не упомянул экс-президента Незалежной Виктора Януковича. Прямая трансляция военного парада и выступления украинского лидера велась в "Ютубе".

Так, вспоминая о своих предшественниках, Зеленский заявил, что Ровненская область подарила Украине первого президента Леонида Кравчука, Черниговская — Леонида Кучму, а Сумская — Виктора Ющенко.

"Донетчина подарила нам... Леонида Быкова (актёр и кинорежиссёр. — Прим. Лайфа) и Сергея Бубку (олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. — Прим. Лайфа)", — отметил нынешний лидер Незалежной, высмеяв таким образом уроженца Донбасса Виктора Януковича.

В своей речи Зеленский не стал упоминать и об экс-главе Украины Петре Порошенко, который также присутствовал на параде. Тот тактично промолчал, а все остальные бывшие лидеры страны оценили шутку и рассмеялись в голос.