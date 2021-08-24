Зеленский потроллил Януковича на параде в честь Дня независимости Украины
В своей речи политик также продемонстрировал "особое отношение" и к своему предшественнику Петру Порошенко, который присутствовал на празднике. Однако тот тактично промолчал.
Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи, посвящённой 30-й годовщине независимости страны, демонстративно не упомянул экс-президента Незалежной Виктора Януковича. Прямая трансляция военного парада и выступления украинского лидера велась в "Ютубе".
Так, вспоминая о своих предшественниках, Зеленский заявил, что Ровненская область подарила Украине первого президента Леонида Кравчука, Черниговская — Леонида Кучму, а Сумская — Виктора Ющенко.
"Донетчина подарила нам... Леонида Быкова (актёр и кинорежиссёр. — Прим. Лайфа) и Сергея Бубку (олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. — Прим. Лайфа)", — отметил нынешний лидер Незалежной, высмеяв таким образом уроженца Донбасса Виктора Януковича.
В своей речи Зеленский не стал упоминать и об экс-главе Украины Петре Порошенко, который также присутствовал на параде. Тот тактично промолчал, а все остальные бывшие лидеры страны оценили шутку и рассмеялись в голос.
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада в День независимости. Он расположился на стуле, закрыл глаза и чуть опустил голову. В таком положении Порошенко провёл около минуты.
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