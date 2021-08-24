Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Министерстве иностранных дел Украины не впервые возникает неразбериха. Так в своём телеграм-канале парламентарий прокомментировал ситуацию с "угоном" украинского самолёта в Кабуле.

"Похоже, в МИД Украины полная неразбериха. Так увлеклись "возвращением Крыма", что с самолётом всё перепутали. Не впервые, впрочем", — сообщил Пушков.