"Полная неразбериха": Пушков высмеял "потерю" украинским МИД самолёта в Кабуле
По мнению парламентария, власти Незалежной слишком "увлеклись" темой о так называемом возвращении Крыма, потому и перепутали информацию относительно лайнера.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Министерстве иностранных дел Украины не впервые возникает неразбериха. Так в своём телеграм-канале парламентарий прокомментировал ситуацию с "угоном" украинского самолёта в Кабуле.
"Похоже, в МИД Украины полная неразбериха. Так увлеклись "возвращением Крыма", что с самолётом всё перепутали. Не впервые, впрочем", — сообщил Пушков.
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Ранее СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщили, что группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Однако позже представитель МИД Незалежной Олег Николенко опроверг эту информацию и заявил, что все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.
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