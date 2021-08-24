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    RT выяснил, что объединяет издания "Медуза", "Важные истории" и "Проект"

    В расследовании издания рассказывается о настоящем "сером кардинале" — Андерсе Александерсоне, который входит в состав советов директоров ряда СМИ, признанных иноагентами, а также прозападных фондов.

    24 августа, 11:31

    Фото © Pexels

    RT выпустило новое расследование, посвящённое деятельности американской НКО Journalism Development Network (JDN), которая выделила на развитие свободной журналистики в России в 2019 году более 3,5 миллиона долларов. JDN управляет уже известной россиянам структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP, как известно, финансируется Госдепом США и британским МИДом, а также фондами NED и "Открытое общество". Обе эти организации признаны нежелательными на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры. А фонд NED, помимо прочего, является одним из спонсоров стипендии Джона Найта, по которой учились основатель издания "Проект"* Роман Баданин и главный редактор The Bell Елизавета Осетинская.

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    OCCRP, как сообщает RT, со своей стороны спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге, которая располагается по одному адресу с НКО IStories Fonds, управляющей редакцией "Важных историй", а главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вёл курсы в этой школе.

    Знаковой фигурой для всех указанных выше структур является гражданин Швеции Андерс Александерсон. Он входит в состав советов директоров "Медузы"**, "Важных историй"** и OCCRP, а также занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики. По данным RT, он имеет солидный опыт работы в шведских СМИ, а до Стокгольмской школы экономики работал в сфере общественных отношений в Скандинавии, странах Балтии и России.

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    Напомним, что 20 августа телеканал "Дождь" также был признан СМИ-иноагентом. Представители издания намерены обжаловать решение Минюста. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

    * Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.

    ** СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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