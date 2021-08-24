RT выяснил, что объединяет издания "Медуза", "Важные истории" и "Проект"

В расследовании издания рассказывается о настоящем "сером кардинале" — Андерсе Александерсоне, который входит в состав советов директоров ряда СМИ, признанных иноагентами, а также прозападных фондов.

RT выпустил новое расследование, посвящённое деятельности американской НКО Journalism Development Network (JDN), которая выделила на развитие свободной журналистики в России в 2019 году более 3,5 миллиона долларов. JDN управляет уже известной россиянам структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP, как известно, финансируется Госдепом США и британским МИДом, а также фондами NED и "Открытое общество". Обе эти организации признаны нежелательными на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры. А фонд NED, помимо прочего, является одним из спонсоров стипендии Джона Найта, по которой учились основатель издания "Проект"* Роман Баданин и главный редактор The Bell Елизавета Осетинская.

OCCRP, как сообщает RT, со своей стороны спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге, которая располагается по одному адресу с НКО IStories Fonds, управляющей редакцией "Важных историй", а главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вёл курсы в этой школе.

Знаковой фигурой для всех указанных выше структур является гражданин Швеции Андерс Александерсон. Он входит в состав советов директоров "Медузы"**, "Важных историй"** и OCCRP, а также занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики. По данным RT, он имеет солидный опыт работы в шведских СМИ, а до Стокгольмской школы экономики работал в сфере общественных отношений в Скандинавии, странах Балтии и России.