Финалисты и победители "Большой перемены" представили в Госсовете проект "школы будущего"

Российские школьники впервые поучаствовали в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам системы образования.

"В семинаре приняли участие девять конкурсантов "Большой перемены" — финалисты и победители первого и участники второго сезона конкурса из разных регионов страны и два активиста Российского движения школьников", — уточнили в пресс-службе Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Стоит отметить, что разрабатывать идеи для Госсовета участники "Большой перемены" начали ещё в ноябре прошлого года. Всё это время ребята проектировали "школу будущего" и размышляли о том, как можно усовершенствовать образование с применением современных технологий. Во время семинара-совещания учащиеся разделились на группы и обсуждали инициативы совместно с губернаторами и руководителями ведомств.