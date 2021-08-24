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    Финалисты и победители "Большой перемены" представили в Госсовете проект "школы будущего"

    Во время семинара-совещания ребята разделились на группы и обменивались мнениями по поводу усовершенствования системы образования с губернаторами и руководителями ведомств.

    24 августа, 11:31
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Российские школьники впервые поучаствовали в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам системы образования.

    "В семинаре приняли участие девять конкурсантов "Большой перемены" — финалисты и победители первого и участники второго сезона конкурса из разных регионов страны и два активиста Российского движения школьников", — уточнили в пресс-службе Всероссийского конкурса "Большая перемена".

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    Стоит отметить, что разрабатывать идеи для Госсовета участники "Большой перемены" начали ещё в ноябре прошлого года. Всё это время ребята проектировали "школу будущего" и размышляли о том, как можно усовершенствовать образование с применением современных технологий. Во время семинара-совещания учащиеся разделились на группы и обсуждали инициативы совместно с губернаторами и руководителями ведомств.

    "Участие в семинаре — это огромная возможность высказать своё мнение о современном образовании и его развитии. Так как все мы являемся представителями школьного сообщества, у нас есть много идей и предложений. Например, доступная среда, проектная деятельность, снижение нагрузки на учителей", — добавила победитель первого сезона "Большой перемены" Софья Токарева.

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    А ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить список мобильных устройств, которые были бы разрешены для использования в школах. Это поможет бороться с социальным неравенством в учебных заведениях, считает парламентарий.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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