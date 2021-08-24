Центр Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы

Центр им. Чумакова собирается модифицировать под новые штаммы свою вакцину от коронавируса "Ковивак". Об этом рассказал генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Мы уже выделили штамм "дельта", он у нас депонированный, соответствующие публикации есть. Выделенный штамм является основой вакцины, производимой цельновирионным способом. Мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину. Вопрос о доработке не стоит. Просто вместо предыдущего — "альфа" — в этой вакцине будет присутствовать "дельта-штамм", — отметил Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".