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Центр Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы

Сейчас учёные уже выделили вариант "дельта", который станет основой препарата.

24 августа, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Центр им. Чумакова собирается модифицировать под новые штаммы свою вакцину от коронавируса "Ковивак". Об этом рассказал генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Мы уже выделили штамм "дельта", он у нас депонированный, соответствующие публикации есть. Выделенный штамм является основой вакцины, производимой цельновирионным способом. Мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину. Вопрос о доработке не стоит. Просто вместо предыдущего — "альфа" — в этой вакцине будет присутствовать "дельта-штамм", — отметил Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".

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Препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Прививку этим препаратом сделали около 300 тысяч россиян, иногда за ней выстраиваются очереди. И эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил этот ажиотаж.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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