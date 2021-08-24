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    Путин отправил в отставку замглавы СК Ростислава Рассохова

    Генерал-лейтенант юстиции занимал пост заместителя Александра Бастрыкина с мая 2020 года. Причины его увольнения пока не известны.

    24 августа, 11:57
    <p>Ростислав Рассохов.</p><p>Фото © Следственный комитет РФ</p>

    Ростислав Рассохов.

    Фото © Следственный комитет РФ

    Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности зампредседателя Следственного комитета Ростислава Рассохова. Такой указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. Причины отставки генерал-лейтенанта пока не известны.

    "Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

    В центральном аппарате СК Рассохов работал с момента создания следственного ведомства, пройдя путь от следователя по особо важным делам до начальника следственного главка. Прежде он руководил ГУРОВД, в производстве которого находились наиболее резонансные уголовные дела. "Коммерсант" писал, что будучи следователем, именно Рассохов открыл счёт губернаторским посадкам — в 2013 году на основании проведенного им расследования 9 лет и 6 месяцев лишения свободы получил экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка. В декабре 2020 года Рассохов рассказал журналистам об основном мотиве убийства вора в законе Япончика, отметив, что следствие не связывает это дело с расстрелом криминального авторитета Деда Хасана.

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    Ранее Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова заместителем министра внутренних дел РФ. На этой должности он сменит генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина. До этого Храпов занимался борьбой с организованной преступностью и руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков. А в июле президент подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению и назначил её председателем Владимира Мединского.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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