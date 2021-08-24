Путин отправил в отставку замглавы СК Ростислава Рассохова

В центральном аппарате СК Рассохов работал с момента создания следственного ведомства, пройдя путь от следователя по особо важным делам до начальника следственного главка. Прежде он руководил ГУРОВД, в производстве которого находились наиболее резонансные уголовные дела. "Коммерсант" писал, что будучи следователем, именно Рассохов открыл счёт губернаторским посадкам — в 2013 году на основании проведенного им расследования 9 лет и 6 месяцев лишения свободы получил экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка. В декабре 2020 года Рассохов рассказал журналистам об основном мотиве убийства вора в законе Япончика, отметив, что следствие не связывает это дело с расстрелом криминального авторитета Деда Хасана.