Названо имя нового пресс-атташе сборной России по футболу
Он будет совмещать работу в национальной команде и в спортивном издании.
Фото © РФС
Главный редактор издания Sport24 Самвел Авакян стал руководителем пресс-службы сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.
Авакян будет совмещать работу в национальной команде и в спортивном издании до окончания отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Благодарен РФС за возможность работать с главной командой страны. Это большая честь для меня. Я давно знаком с Валерием Георгиевичем (главным тренером сборной Карпиным. — Прим. Лайфа), поэтому мне не потребуется время на адаптацию. Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной. Я постараюсь сделать работу журналистов со сборной максимально комфортной, а команда будет открыта для всех без исключения изданий", — заявил Авакян.
Также штаб сборной России пополнили ассистент тренера по физической подготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Хуан Антонио Мартинес Фернандес и Карлос Алонсо Калвар, врачи Владимир Хайтин, Константин Моденов и Михаил Вартапетов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин и администратор Эдуард Шубин. Начальником команды назначен Сергей Куличенко.
При этом национальную команду покинули врач Эдуард Цгоев, массажист Николай Ларин, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Роман Белоусов и Михаил Павлов, фотограф Константин Рыбин и администратор Виктор Зинченко.
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