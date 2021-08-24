Названо имя нового пресс-атташе сборной России по футболу

"Благодарен РФС за возможность работать с главной командой страны. Это большая честь для меня. Я давно знаком с Валерием Георгиевичем (главным тренером сборной Карпиным. — Прим. Лайфа), поэтому мне не потребуется время на адаптацию. Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной. Я постараюсь сделать работу журналистов со сборной максимально комфортной, а команда будет открыта для всех без исключения изданий", — заявил Авакян.