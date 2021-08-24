НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Езжу на метро в бриллиантах": Жена футболиста Погребняка похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей

    Сам игрок сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был екатеринбургский "Урал".

    24 августа, 13:54

    Фото © YouTube / Дымоход

    Мария Погребняк, жена бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, приняла участие в съёмках YouTube-шоу "Сколько стоит шмот?". В рамках передачи она назвала стоимость своей одежды, аксессуаров и украшений.

    Сумка от Louis Vuitton обошлась Марии Погребняк в 300 тысяч рублей, жемчужные бусы Chanel стоили 180 тысяч. При этом шёлковый костюм она оценила в 35 тысяч, назвав его дешёвым.

    Видео © YouTube / Дымоход

    Кроме того, на супруге футболиста было два кольца — от Graff и Cartier. Стоимость одного из них составила 3,5 миллиона рублей, второе — 110 миллионов. Всего лук Марии Погребняк потянул на 114 миллионов.

    "Муж подарил. Мне с фамилией повезло", — отметила она, рассказывая о своих кольцах.

    "Захотел привлечь внимание": Мария Погребняк назвала "дешёвой провокацией" поведение Губерниева в прямом эфире с Бузовой

    "Захотел привлечь внимание": Мария Погребняк назвала "дешёвой провокацией" поведение Губерниева в прямом эфире с Бузовой

    Отметим, что Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом 37-летнего футболиста был екатеринбургский "Урал", который он покинул в июне в связи с истечением срока контракта.

    Ранее Павел Погребняк также выступал за столичные "Спартак" и "Динамо", калининградскую "Балтику", ярославский "Шинник", подмосковные "Химки", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", а также "Тосно". За сборную России он провёл 33 матча, забив восемь голов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Предстоит очень сложный матч": Семак рассказал о настрое "Зенита" перед матчем с ЦСКА

      сегодня в 12:40

      Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк покинул "Урал"

      10 июня, 13:01

      "Сначала не поверила": Бывшая жена Мамаева прокомментировала решение журналиста "Матча" уволиться из-за интервью с её мужем

      сегодня в 14:47

      Матвиенко и Голикова поздоровались локтями на съезде "Единой России"

      сегодня в 14:56

      Путин: Важно помочь каждому найти работу

      сегодня в 14:55

      Новости партнеров

      Layer 1