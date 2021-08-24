Мария Погребняк, жена бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, приняла участие в съёмках YouTube-шоу "Сколько стоит шмот?". В рамках передачи она назвала стоимость своей одежды, аксессуаров и украшений.

Сумка от Louis Vuitton обошлась Марии Погребняк в 300 тысяч рублей, жемчужные бусы Chanel стоили 180 тысяч. При этом шёлковый костюм она оценила в 35 тысяч, назвав его дешёвым.

Видео © YouTube / Дымоход

Кроме того, на супруге футболиста было два кольца — от Graff и Cartier. Стоимость одного из них составила 3,5 миллиона рублей, второе — 110 миллионов. Всего лук Марии Погребняк потянул на 114 миллионов.

"Муж подарил. Мне с фамилией повезло", — отметила она, рассказывая о своих кольцах.

Отметим, что Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом 37-летнего футболиста был екатеринбургский "Урал", который он покинул в июне в связи с истечением срока контракта.