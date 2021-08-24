"Езжу на метро в бриллиантах": Жена футболиста Погребняка похвасталась кольцом за 110 миллионов рублей
Сам игрок сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был екатеринбургский "Урал".
Фото © YouTube / Дымоход
Мария Погребняк, жена бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, приняла участие в съёмках YouTube-шоу "Сколько стоит шмот?". В рамках передачи она назвала стоимость своей одежды, аксессуаров и украшений.
Сумка от Louis Vuitton обошлась Марии Погребняк в 300 тысяч рублей, жемчужные бусы Chanel стоили 180 тысяч. При этом шёлковый костюм она оценила в 35 тысяч, назвав его дешёвым.
Видео © YouTube / Дымоход
Кроме того, на супруге футболиста было два кольца — от Graff и Cartier. Стоимость одного из них составила 3,5 миллиона рублей, второе — 110 миллионов. Всего лук Марии Погребняк потянул на 114 миллионов.
"Муж подарил. Мне с фамилией повезло", — отметила она, рассказывая о своих кольцах.
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Отметим, что Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом 37-летнего футболиста был екатеринбургский "Урал", который он покинул в июне в связи с истечением срока контракта.
Ранее Павел Погребняк также выступал за столичные "Спартак" и "Динамо", калининградскую "Балтику", ярославский "Шинник", подмосковные "Химки", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", а также "Тосно". За сборную России он провёл 33 матча, забив восемь голов.
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