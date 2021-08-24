Экс-тренер "Рубина" Бердыев возглавил казахстанский "Кайрат"

Главным тренером футбольного клуба "Кайрат" из Алма-Аты стал бывший наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев, об этом сообщает пресс-служба команды.

До этого он занимал пост советника председателя наблюдательного совета "Кайрата", однако теперь станет тренировать основную команду. Добавим, что контракт со специалистом рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два года.