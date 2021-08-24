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    Экс-тренер "Рубина" Бердыев возглавил казахстанский "Кайрат"

    Контракт со специалистом рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два года.

    24 августа, 13:17
    <p>Фото © ФК "Кайрат"</p>

    Фото © ФК "Кайрат"

    Главным тренером футбольного клуба "Кайрат" из Алма-Аты стал бывший наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев, об этом сообщает пресс-служба команды.

    До этого он занимал пост советника председателя наблюдательного совета "Кайрата", однако теперь станет тренировать основную команду. Добавим, что контракт со специалистом рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два года.

    "По личным делам": Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос о работе со сборной России

    "По личным делам": Бердыев прилетел в Москву и ответил на вопрос о работе со сборной России

    Напомним, что при Бердыеве казанский "Рубин" дважды выигрывал чемпионат России и обыгрывал "Барселону" в Лиге чемпионов. После отставки Станислава Черчесова его называли одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной России по футболу.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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