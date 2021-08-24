Журналист Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Мамаевым

Известный журналист Нобель Арустамян заявил, что уходит с телеканала "Матч ТВ", на котором работал в течение шести лет. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе. Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро", — заявил Арустамян.

По словам журналиста, его уход связан с интервью с футболистом "Ростова" Павлом Мамаевым, которое его попросило сделать руководство канала. Подобное противоречит его профессиональным и этическим ценностям.

"Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна", при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду", — сказал Арустамян.