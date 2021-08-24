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    Журналист Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Мамаевым

    Он заявил, что ему важно оставаться честным с аудиторией и самим собой.

    24 августа, 12:30

    Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

    Известный журналист Нобель Арустамян заявил, что уходит с телеканала "Матч ТВ", на котором работал в течение шести лет. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

    "Спасибо каналу за эти шесть лет — это по-настоящему незабываемое, потрясающее время. Я занимался любимым делом: комментировал футбол, делал программы о футболе. Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро", — заявил Арустамян.

    По словам журналиста, его уход связан с интервью с футболистом "Ростова" Павлом Мамаевым, которое его попросило сделать руководство канала. Подобное противоречит его профессиональным и этическим ценностям.

    "Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна", при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду", — сказал Арустамян.

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    Журналист отметил, что до последнего убеждал руководство "Матч ТВ" в недопустимости появления такого контента в эфире. Не найдя поддержку у руководства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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