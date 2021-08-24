Фигуристка Евгения Медведева рассказала о взаимоотношениях с партнёршой по сборной России Алиной Загитовой и отметила, что они не являются между собой подругами.

"Нейтральные, нормальные (отношения. — Прим. Лайфа). То есть мы здороваемся, мы прощаемся, но мы не подруги", — отметила Медведева.

По мнению Медведевой, представители СМИ регулярно сталкивают её и Загитову между собой, так как в этом есть "азарт" и "движуха". Однако она не понимает, зачем так делать. При этом после скандальной ситуации на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменки общались между собой и обсуждали произошедшее.