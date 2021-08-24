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    "Мы не подруги": Медведева рассказала о взаимоотношениях с Загитовой

    Впрочем, после ситуации на Олимпиаде в Пхёнчхане они неоднократно между собой общались и обсуждали произошедшее.

    24 августа, 12:24
    <p>Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin</p>

    Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin

    Фигуристка Евгения Медведева рассказала о взаимоотношениях с партнёршой по сборной России Алиной Загитовой и отметила, что они не являются между собой подругами.

    "Нейтральные, нормальные (отношения. — Прим. Лайфа). То есть мы здороваемся, мы прощаемся, но мы не подруги", — отметила Медведева.

    По мнению Медведевой, представители СМИ регулярно сталкивают её и Загитову между собой, так как в этом есть "азарт" и "движуха". Однако она не понимает, зачем так делать. При этом после скандальной ситуации на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменки общались между собой и обсуждали произошедшее.

    "Поздравляю, у вас есть чемпионы": Скандальная история Загитовой и Медведевой всплыла там, где не ждали

    "Поздравляю, у вас есть чемпионы": Скандальная история Загитовой и Медведевой всплыла там, где не ждали

    "На всем этом фоне мы, по-моему, и друг друга из друзей поудаляли, поотписывались, потом подписались обратно, опять. И я как-то подошла и говорю: "Может быть, давай как-нибудь…" Отношения-то нормальные, мы же вот стоим, общаемся, зачем? Мы смеемся, шутим. Ну и что-то как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Думаю: ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста, что я человека ничем не обидела", — добавила Медведева.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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