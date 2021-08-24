"Мы не подруги": Медведева рассказала о взаимоотношениях с Загитовой
Впрочем, после ситуации на Олимпиаде в Пхёнчхане они неоднократно между собой общались и обсуждали произошедшее.
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о взаимоотношениях с партнёршой по сборной России Алиной Загитовой и отметила, что они не являются между собой подругами.
"Нейтральные, нормальные (отношения. — Прим. Лайфа). То есть мы здороваемся, мы прощаемся, но мы не подруги", — отметила Медведева.
По мнению Медведевой, представители СМИ регулярно сталкивают её и Загитову между собой, так как в этом есть "азарт" и "движуха". Однако она не понимает, зачем так делать. При этом после скандальной ситуации на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменки общались между собой и обсуждали произошедшее.
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"На всем этом фоне мы, по-моему, и друг друга из друзей поудаляли, поотписывались, потом подписались обратно, опять. И я как-то подошла и говорю: "Может быть, давай как-нибудь…" Отношения-то нормальные, мы же вот стоим, общаемся, зачем? Мы смеемся, шутим. Ну и что-то как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Думаю: ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста, что я человека ничем не обидела", — добавила Медведева.
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