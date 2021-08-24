"Зеленский не пригласил": Как знаменитая фигуристка, которую не позвали на годовщину независимости, отомстила Украине Первая в истории Украины олимпийская чемпионка привыкла шокировать общественность. Она и в аварию попадала, и обвиняла своего тренера в хищениях, теперь вот решила "умереть американкой". 24 августа, 12:36 Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Празднование 30-летия независимости Украины сопровождается гигантским количеством скандалов. Очередным из них стал отказ от гражданства страны знаменитой фигуристки Оксаны Баюл. А ведь она является первой в истории Украины олимпийской чемпионкой, легендой национального спорта.

— Больше ничего никому не пытаюсь доказать. Нет так нет — головой о бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что на Украине разрешено только единое гражданство… В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо всё ещё признаётся гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства, — написала Баюл в "Инстаграме".

Напомним, что фигуристка в возрасте 16 лет стала победительницей Олимпиады-1994 в норвежском Лиллехаммере. Перед исполнением произвольной программы представительница Германии Таня Шевченко в ходе столкновения на тренировке порезала ей коньком голень. Выступая на обезболивающих, Баюл смогла опередить всех титулованных соперниц. Победа украинки стала неожиданной даже для организаторов соревнований. Они очень долго не могли отыскать украинские флаг и гимн для церемонии награждения. В итоге найденный впопыхах флаг повесили вверх ногами.

После триумфа на Играх возглавлявший Украину Леонид Кравчук включил Баюл в состав президентской делегации во время официального визита в США. Вскоре Оксана переехала за океан, где выступала как профессиональная фигуристка. Со временем она получила и американское гражданство.

Но вернёмся к конфликту с нынешним руководством страны. Несмотря на то что Баюл напрямую не говорит о причинах отказа от гражданства, по тону её заявления очевидно, что она обижена. Ранее спортсменка призналась, что её не пригласили на празднование годовщины независимости страны. Соответствующее решение руководства она сочла унизительным.

— Чего вы добились в ваших ко мне унижениях? Вот в чём вопрос. А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, так я уже давно не летаю в облаках, — писала она в соцсетях.

Баюл попыталась как-то объяснить свой отказ от гражданства, но у неё не очень получилось. Вышло слишком загадочно и не очень понятно.

— Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой, — вот такой пост фигуристка опубликовала в "Инстаграме".

Официальные лица на заявление Баюл пока не реагировали, им сейчас явно не до этого. А вот украинские болельщики не стали стесняться в выражениях.

— И что это было? Отказаться от гражданства? Поступок, достойный чемпиона. Возникают сомнения: а был чемпион на самом деле или ему просто повезло? Судя по дальнейшим событиям, можно и усомниться в том, что это всё было не случайно, — написал один из пользователей в социальной сети.

Как только не называли фигуристку! И обиженной дамочкой, и истеричкой, и никому не известной спортсменкой. Кто-то даже попытался объяснить поведение Баюл тем, что она давно ударилась головой о бортик.

— Какая страшная потеря. Потеряли алкоголичку. Позорище, сиди у себя в Штатах, — выразил общее мнение украинский болельщик.

Кстати говоря, скандалы преследуют фигуристку на протяжении всей карьеры. Добившись колоссального успеха в юном возрасте, она не справилась со свалившейся на неё славой и деньгами. В Америке без знания языка и в окружении незнакомых людей (в 13 лет спортсменка стала сиротой) Баюл чувствовала себя потерянной. Она быстро пристрастилась к алкоголю, а в 1997 году со своим другом попала в автомобильную аварию. Все остались живы, но украинку лишили прав, дали ей условный срок и приговорили к общественным работам.

Между прочим, в 2010 году Баюл предприняла неудачную попытку вернуться на Украину. Она поступила в Национальный педагогический университет имени Драгоманова в Киеве, чтобы получить тренерскую профессию. У спортсменки были планы открыть на родине школу фигурного катания, однако уже через четыре месяца она со всеми поругалась и снова уехала в США.

По словам Баюл, на Украине ей не уделили должного внимания и все расходы фигуристке пришлось оплачивать самостоятельно. Также она жаловалась, что глава Олимпийского комитета страны Сергей Бубка не смог ей выделить в своём напряжённом графике хотя бы 15 минут.

— Уже после того, как я уехала в Америку, через днепропетровский СК "Метеор" мне пришла почётная грамота от НОК Украины, подписанная Бубкой. Таким образом меня отблагодарили за вклад в развитие олимпийского движения в стране, — язвительно говорила Баюл.

В 2015 году фигуристка и вовсе обвинила своего многолетнего тренера Галину Змиевскую, её зятя, олимпийского чемпиона Виктора Петренко и менеджера Джозефа Лемура в мошенничестве. По словам Баюл, в течение десяти лет эти люди лишали её законных заработков. Спортсменка подала несколько исков в суд, но пока ничего не добилась.

Были у Баюл уже и разногласия с Зеленским. В частности, фигуристка крайне скептически отнеслась к намерению президента Украины в ближайшее время провести в стране Олимпийские игры. Она считает, что при таком уровне коррупции нет смысла говорить о проведении крупнейших международных соревнований.

— Когда Раде выгодно, она принимает законы против своих граждан, которые проживают за границей с украинским гражданством. Владимир Зеленский, вы же понимаете, какая коррупция на территории Украины. Мне даже пенсию не выплачивают, потому что я проживаю в Америке, — говорила знаменитая спортсменка.

И всё же при всей скандальности Баюл решение украинских властей не пригласить её на годовщину независимости выглядит по меньшей мере странно. Возможно, руководство страны хотело получить гарантии, что фигуристка в нужный момент не выкинет очередной фортель. Но и разбрасываться такими кадрами весьма неблагоразумно. Не так уж и много на Украине олимпийских чемпионов — всего лишь 35 за всю историю. А на зимних Играх страна завоевала всего три золотые медали. Помимо Баюл успеха добилась женская сборная по биатлону в 2014 году и фристайлист Александр Абраменко в 2018-м.

Авторы Роман Фейгин