Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда хочет достойно завершить летний цикл в матче шестого тура чемпионата России с московским ЦСКА перед международной паузой на игры сборных. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч "Зенит" — ЦСКА состоится в четверг, 26 августа, в Санкт-Петербурге. Начало игры в 20:45 по московскому времени. После этого футболисты разъедутся по сборным в преддверии отборочных матчей чемпионата мира 2022 года.

"Календарь у нас непростой: домашние матчи с командами, претендующими на победу в чемпионате, и сложные выездные матчи. Нам хотелось бы достойно завершить этот цикл перед матчами сборных. Что касается ЦСКА, то армейцы выиграли два последних матча, набирают форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в нашей лиге", — заявил Семак.