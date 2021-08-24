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    "Предстоит очень сложный матч": Семак рассказал о настрое "Зенита" перед матчем с ЦСКА

    Встреча состоится в четверг, 26 августа, в рамках шестого тура чемпионата России.

    24 августа, 12:40
    <p>Фото © ФК "Зенит"</p>

    Фото © ФК "Зенит"

    Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда хочет достойно завершить летний цикл в матче шестого тура чемпионата России с московским ЦСКА перед международной паузой на игры сборных. Об этом сообщается на сайте клуба.

    Матч "Зенит" — ЦСКА состоится в четверг, 26 августа, в Санкт-Петербурге. Начало игры в 20:45 по московскому времени. После этого футболисты разъедутся по сборным в преддверии отборочных матчей чемпионата мира 2022 года.

    "Календарь у нас непростой: домашние матчи с командами, претендующими на победу в чемпионате, и сложные выездные матчи. Нам хотелось бы достойно завершить этот цикл перед матчами сборных. Что касается ЦСКА, то армейцы выиграли два последних матча, набирают форму. И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в нашей лиге", — заявил Семак.

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    После пяти туров "Зенит" с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Его опережает только московское "Динамо", у которого 12 баллов. ЦСКА с девятью очками идёт на шестой позиции.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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