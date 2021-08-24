В Сочи продолжается музыкальный конкурс "Новая волна". Накануне на мероприятие приехала певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным. И если исполнительница красовалась на сцене и сияла на красной ковровой дорожке, то её 52-летний супруг выглядел, мягко говоря, не совсем бодро. Как оказалось, Пригожин до сих пор не может отойти после перенесённого ковида.

"Я недавно переболел ковидом. И восстановление после больницы даётся тяжело. Просто меня в больнице кололи дексаметозоном (гормональный препарат, оказывающий противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. – Прим. Лайфа). Не спрашивайте, как я потом выжил! И если бы не моя жена Валерия, весил бы килограммов 200! А сейчас 103 всего", — передаёт портал "Дни.ру" слова продюсера.

Пригожин пожаловался, что после болезни набрал десять лишних килограммов. По его словам, на данный момент он весит больше, чем когда-либо в своей жизни. Сначала продюсер надеялся, что с помощью правильного питания вес быстро уйдёт, но на деле оказалось всё гораздо сложнее. Пригожин признался, что теперь активно нагружает себя физическими упражнениями. Впрочем, как он признался, улучшений пока не наблюдается.