"Не спрашивайте, как я выжил!": Пригожин рассказал о неприятном осложнении после ковида
Сначала 52-летний продюсер надеялся, что с помощью правильного питания его организм быстро восстановится, но на деле оказалось всё гораздо сложнее.
Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / prigozhin_iosif
В Сочи продолжается музыкальный конкурс "Новая волна". Накануне на мероприятие приехала певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным. И если исполнительница красовалась на сцене и сияла на красной ковровой дорожке, то её 52-летний супруг выглядел, мягко говоря, не совсем бодро. Как оказалось, Пригожин до сих пор не может отойти после перенесённого ковида.
"Я недавно переболел ковидом. И восстановление после больницы даётся тяжело. Просто меня в больнице кололи дексаметозоном (гормональный препарат, оказывающий противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. – Прим. Лайфа). Не спрашивайте, как я потом выжил! И если бы не моя жена Валерия, весил бы килограммов 200! А сейчас 103 всего", — передаёт портал "Дни.ру" слова продюсера.
Пригожин пожаловался, что после болезни набрал десять лишних килограммов. По его словам, на данный момент он весит больше, чем когда-либо в своей жизни. Сначала продюсер надеялся, что с помощью правильного питания вес быстро уйдёт, но на деле оказалось всё гораздо сложнее. Пригожин признался, что теперь активно нагружает себя физическими упражнениями. Впрочем, как он признался, улучшений пока не наблюдается.
А ранее сообщалось, что известный художник Борис Краснов попал в хоспис из-за последствий ковида. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Отмечалось, что также у него парализовало правую сторону тела.
Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился
Лента новостей
Лайф узнал, был ли алкоголь в крови фельдшера, избившего пациентку в Ярославле
сегодня в 14:13
В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами, два человека погибли
сегодня в 13:54
Мог доиграть эмоции: Физиономист оценила искренность слёз Зеленского на параде в День независимости Украины
сегодня в 13:45
Комментариев: 0