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    "Не спрашивайте, как я выжил!": Пригожин рассказал о неприятном осложнении после ковида

    Сначала 52-летний продюсер надеялся, что с помощью правильного питания его организм быстро восстановится, но на деле оказалось всё гораздо сложнее.

    24 августа, 14:20
    <p>Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRbq-3_rB2s/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prigozhin_iosif</a></p>

    Иосиф Пригожин. Фото © Instagram / prigozhin_iosif

    В Сочи продолжается музыкальный конкурс "Новая волна". Накануне на мероприятие приехала певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным. И если исполнительница красовалась на сцене и сияла на красной ковровой дорожке, то её 52-летний супруг выглядел, мягко говоря, не совсем бодро. Как оказалось, Пригожин до сих пор не может отойти после перенесённого ковида.

    "Я недавно переболел ковидом. И восстановление после больницы даётся тяжело. Просто меня в больнице кололи дексаметозоном (гормональный препарат, оказывающий противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. – Прим. Лайфа). Не спрашивайте, как я потом выжил! И если бы не моя жена Валерия, весил бы килограммов 200! А сейчас 103 всего", — передаёт портал "Дни.ру" слова продюсера.

    Названы проявления постковидного синдрома, которые могут привести к удалению органов

    Названы проявления постковидного синдрома, которые могут привести к удалению органов

    Пригожин пожаловался, что после болезни набрал десять лишних килограммов. По его словам, на данный момент он весит больше, чем когда-либо в своей жизни. Сначала продюсер надеялся, что с помощью правильного питания вес быстро уйдёт, но на деле оказалось всё гораздо сложнее. Пригожин признался, что теперь активно нагружает себя физическими упражнениями. Впрочем, как он признался, улучшений пока не наблюдается.

    А ранее сообщалось, что известный художник Борис Краснов попал в хоспис из-за последствий ковида. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Отмечалось, что также у него парализовало правую сторону тела.

    Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился

    Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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