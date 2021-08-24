В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами, два человека погибли
Около 80% из таких аварий случились на пешеходных переходах, во дворах домов или при выезде из них.
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В Москве за первые семь месяцев 2021 года произошло свыше 50 ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности — электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы", — рассказала Волк.
Она также отметила, что почти 80% подобных аварий "произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них".
Лайф писал, что в июле в Москве на девушку наехал электросамокатчик, в результате чего она получила перелом ребра. Полиция проводила проверку данного инцидента.
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