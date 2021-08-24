Слёзы президента Украины Владимира Зеленского во время парада в честь 30-летней годовщины независимости страны были искренними. Но он мог доиграть эти эмоции, считает физиономист Светлана Филатова.

"Видно, что Зеленский расчувствовался. Он на определённой волне, и это проявление эмоций. Возможно, в какой-то момент он даже усилил эти эмоции, потому что он же актёр. Надо сказать, что и съёмка здесь идёт специальная, идёт нагнетание обстановки, трогательность и душевность момента", — сказала Филатова Лайфу.

По словам эксперта, всё шоу выстроено так, чтобы вызвать эмоции, которые всегда являются искренними. Хотя их и можно доиграть, но сперва необходимо прочувствовать, чтобы показать, заметила собеседница.