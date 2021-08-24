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    Мог доиграть эмоции: Физиономист оценила искренность слёз Зеленского на параде в День независимости Украины

    Специалист прочла лицо лидера Незалежной и заявила, что политик во время торжественного мероприятия был "на определённой волне".

    24 августа, 13:45
    <p>Скриншот видео © Телеканал "НАШ"</p>

    Скриншот видео © Телеканал "НАШ"

    Слёзы президента Украины Владимира Зеленского во время парада в честь 30-летней годовщины независимости страны были искренними. Но он мог доиграть эти эмоции, считает физиономист Светлана Филатова.

    "Видно, что Зеленский расчувствовался. Он на определённой волне, и это проявление эмоций. Возможно, в какой-то момент он даже усилил эти эмоции, потому что он же актёр. Надо сказать, что и съёмка здесь идёт специальная, идёт нагнетание обстановки, трогательность и душевность момента", — сказала Филатова Лайфу.

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    По словам эксперта, всё шоу выстроено так, чтобы вызвать эмоции, которые всегда являются искренними. Хотя их и можно доиграть, но сперва необходимо прочувствовать, чтобы показать, заметила собеседница.

    Напомним, что Владимир Зеленский прослезился во время разыгранного по случаю 30-летия независимости страны театрализованного действия прямо перед прохождением войск по главной улице Киева. На праздновании были разыграны сценки, символизирующие историю Украины со времён Киевской Руси до конфликта в Донбассе.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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