Apple уличили в обходе закона об обязательной предустановке российского ПО

Компания Apple нашла лазейку, позволяющую обойти требования российского законодательства об установке отечественного ПО на технические устройства. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Он отметил, что ему стали жаловаться покупатели "яблочной" техники по поводу того, что Apple не предоставляет пользователям права предустановки российского ПО и выдаёт ошибку. Кроме того, в браузере Safari нет возможности сделать отечественный поисковик главным. Всё это, по словам парламентария, является нарушением действующего законодательства РФ.

"Не хочу никого обвинять в невыполнении требований российского законодательства, но к Apple у меня появились вопросы. Надеюсь услышать их официальную позицию на этот счёт", — написал Горелкин у себя в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что в ближайшее время обратится по этому поводу в Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующую проверку.