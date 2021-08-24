Apple уличили в обходе закона об обязательной предустановке российского ПО
При активации устройства система выдаёт ошибку. Кроме того, в браузере Safari нет возможности изменить поисковик на отечественный.
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Компания Apple нашла лазейку, позволяющую обойти требования российского законодательства об установке отечественного ПО на технические устройства. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.
Он отметил, что ему стали жаловаться покупатели "яблочной" техники по поводу того, что Apple не предоставляет пользователям права предустановки российского ПО и выдаёт ошибку. Кроме того, в браузере Safari нет возможности сделать отечественный поисковик главным. Всё это, по словам парламентария, является нарушением действующего законодательства РФ.
"Не хочу никого обвинять в невыполнении требований российского законодательства, но к Apple у меня появились вопросы. Надеюсь услышать их официальную позицию на этот счёт", — написал Горелкин у себя в телеграм-канале.
Парламентарий добавил, что в ближайшее время обратится по этому поводу в Минцифры и Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующую проверку.
Напомним, слухи о том, что в России могут запретить продажи гаджетов без предустановленного отечественного ПО, появились в начале 2019 года. Летом соответствующий законопроект внесли в Госдуму, а позже его подписал президент Владимир Путин. Перечень приложений, которые должны быть установлены на мобильных устройствах, был утверждён в начале текущего года.
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