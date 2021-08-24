Российские губернаторы обсудили в Госсовете актуальные вопросы развития сферы образования. Видео © LIFE

Губернаторы российских регионов приняли участие в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам системы образования и рассказали, что обсуждали участники с участниками конкурса "Большая перемена".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что за их столом обсуждались вопросы цифровизации. А именно — безопасности школ, удобных платформ для обучения и электронных дневников.

"Первое — нужно электронный дневник и журнал внедрить и сделать его удобным для учителя, простым в использовании. Где-то это успешно реализуется, где-то учителям сложно их заполнять. У нас в Подмосковье это работает эффективно и результативно, потому что мы видим успехи каждого ребёнка, его склонности, наклонности. Видим, как работает учитель, вовлечённость родителей", — сказал Воробьёв.

В свою очередь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин заметил, что они затрагивали вопросы престижа профессии учителя, справедливой оплаты труда, подготовки кадров.

"У нас ребята очень активные с "Большой перемены", масса идей, в частности связанных с престижем работы учителя. С защитой учителей от оскорблений, дискриминации, сегодня этот вопрос не сбалансирован. Огромное количество случаев и в социальных сетях, когда родители травят учителя, когда ученики издеваются над учителем, и никаких инструментов защиты его чести и достоинства не существует", — заметил Никитин.

По его словам, обсуждение находится на первом этапе и конкретные предложения пока не рассматривались, однако можно обратить внимание на механизмы Административного кодекса. Никитин добавил, что проблема есть и о ней говорят даже сами школьники.

За столом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса участники касались вопросов содержания учебного процесса и новых технологий обучения.

"Мир меняется, меняются наши ученики. Мы обсуждали аспект, связанный с оптимизированием домашнего задания, которое задают детям. Внедрить и сделать доступной для детей и их родителей школы продлённого дня, где [дети] могли бы сделать домашнее задание, заниматься дополнительным образованием, профориентацией, посещать предприятия с экскурсиями", — объяснил Чибис.

Также он поведал о вопросах нагрузки на детей по контрольным работам, возможности индивидуального подхода и распределения количества проверочных работ разными учителями. Кроме того, участники обсуждали постоянную необходимость изменения содержания тех образовательных стандартов, которые есть.

На семинаре коснулись и поручений президента РФ Владимира Путина о капитальном ремонте уже существующих в России школ, заметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Основной вопрос, как исполнить поручения президента о капитальном ремонте школ. У нас есть существующие [школы], которым требуется внимание. [Обсуждали], что входит в капитальный ремонт, какие виды работ, как их делать, подтверждать, какой объём финансирования. Это поручение президента даёт второе дыхание всем нашим существующим школам, которым многим даже более 100 лет. Это очень актуальная программа", — сказал он.