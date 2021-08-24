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    Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в 76-й сессии ГА ООН

    В состав делегации также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.

    24 августа, 13:21

    Фото © Пресс-служба МИД РФ

    Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Из документа следует, что делегацию нашей страны возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В состав делегации также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.

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    Ранее Лайф сообщал, что председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Его кандидатуру поддержали делегаты 143 стран в рамках июньской ротации региональных групп.

    Напомним, что накануне в ООН выразили беспокойство из-за сообщений о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшера между силами сопротивления и боевиками "Талибана"*. А до этого стало известно, что Афганистан временно не будет получать гуманитарную помощь по Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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