Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в 76-й сессии ГА ООН

Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Из документа следует, что делегацию нашей страны возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В состав делегации также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.

Ранее Лайф сообщал, что председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Его кандидатуру поддержали делегаты 143 стран в рамках июньской ротации региональных групп.