Сергей Лавров возглавит российскую делегацию для участия в 76-й сессии ГА ООН
В состав делегации также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.
Фото © Пресс-служба МИД РФ
Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. Из документа следует, что делегацию нашей страны возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
В состав делегации также вошли российский постпред при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.
Ранее Лайф сообщал, что председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Его кандидатуру поддержали делегаты 143 стран в рамках июньской ротации региональных групп.
Напомним, что накануне в ООН выразили беспокойство из-за сообщений о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшера между силами сопротивления и боевиками "Талибана"*. А до этого стало известно, что Афганистан временно не будет получать гуманитарную помощь по Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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