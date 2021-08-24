В Минфине подсчитали, сколько миллиардов потребуется на выплаты пенсионерам и военным

На выплаты пенсионерам и военным, которые анонсировал ранее президент России Владимир Путин, из доходов федерального бюджета будет выделено порядка 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей. <…> [Средства] будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году", — сказал глава Минфина в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов также отметил, что дополнительные доходы федерального бюджета в текущем году составят около 1,6–1,7 триллиона рублей.