В Минфине подсчитали, сколько миллиардов потребуется на выплаты пенсионерам и военным
Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что дополнительные доходы федерального бюджета в текущем году составят около 1,6–1,7 триллиона рублей.
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На выплаты пенсионерам и военным, которые анонсировал ранее президент России Владимир Путин, из доходов федерального бюджета будет выделено порядка 500 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей. <…> [Средства] будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году", — сказал глава Минфина в эфире телеканала "Россия 24".
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Силуанов также отметил, что дополнительные доходы федерального бюджета в текущем году составят около 1,6–1,7 триллиона рублей.
А ранее в Кремле исключили вероятность повышения налогов из-за новых выплат пенсионерам. Там пояснили, сама идея такой соцподдержки принадлежит в первую очередь "Единой России".
Напомним, предложение по единоразовой выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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