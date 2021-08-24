Минобороны заключило контракты на полтриллиона рублей на форуме "Армия-2021"

В ходе военно-технического форума "Армия-2021" Минобороны РФ заключило контракты на поставку вооружений и техники на сумму более 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Криворучко.

"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", — отметил он.

В частности, подписан первый контракт на поставку опытного образца тяжёлого штурмового робототехнического комплекса "Штурм". Также достигнуты договорённости о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", очередной партии танков Т-90М "Прорыв", крылатых ракет "Калибр", 30 модернизированных вертолётов Ка-52М, ударного беспилотника "Иноходец-РУ", беспилотников вертолётного типа "Термит" и "Платформа", зенитных управляемых ракет 9М333.

После выполнения этих контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будут модернизированы свыше 150 единиц вооружения и техники.