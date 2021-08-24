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    Минобороны заключило контракты на полтриллиона рублей на форуме "Армия-2021"

    Вооружённые силы должны пополниться более чем 1300 новыми образцами техники, ещё более 150 единиц вооружения будут модернизированы.

    24 августа, 12:54

    Фото © LIFE

    В ходе военно-технического форума "Армия-2021" Минобороны РФ заключило контракты на поставку вооружений и техники на сумму более 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Криворучко.

    "Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", — отметил он.

    В частности, подписан первый контракт на поставку опытного образца тяжёлого штурмового робототехнического комплекса "Штурм". Также достигнуты договорённости о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", очередной партии танков Т-90М "Прорыв", крылатых ракет "Калибр", 30 модернизированных вертолётов Ка-52М, ударного беспилотника "Иноходец-РУ", беспилотников вертолётного типа "Термит" и "Платформа", зенитных управляемых ракет 9М333.

    После выполнения этих контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будут модернизированы свыше 150 единиц вооружения и техники.

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    Напомним, военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Российские военные представили новейшие разработки оборонной промышленности — Лайф показал некоторые из них.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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