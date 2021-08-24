Венгрия планирует в 2022 году запустить производство "Спутника V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в 2022 году может быть запущено в Венгрии. Страна до конца текущего года намерена получить необходимые технологии, рассказал глава МИД и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто.

"К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину "Спутник V", — сказал Сийярто.

Министр заметил, что этим планируется сократить уязвимость страны и извлекать внешнеэкономическую выгоду путём поставок препарата на зарубежные рынки. Отмечается, что цех по производству вакцин будет располагаться в Дебрецене.