Венгрия планирует в 2022 году запустить производство "Спутника V"
Отмечается, что цех по созданию вакцин будет располагаться в городе Дебрецен.
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Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в 2022 году может быть запущено в Венгрии. Страна до конца текущего года намерена получить необходимые технологии, рассказал глава МИД и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто.
"К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину "Спутник V", — сказал Сийярто.
Министр заметил, что этим планируется сократить уязвимость страны и извлекать внешнеэкономическую выгоду путём поставок препарата на зарубежные рынки. Отмечается, что цех по производству вакцин будет располагаться в Дебрецене.
Ранее о планах по производству вакцины "Спутник V" в Венгрии сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. На сегодняшний день это первая и единственная страна ЕС, которая лицензировала российский препарат.
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