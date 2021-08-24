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    Центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака"

    Процесс подачи документов состоит из нескольких этапов. Сейчас перед федеральным учреждением стоит задача просмотреть тысячу клиентов на иммунологическую эффективность.

    24 августа, 12:40

    Фото © Pixabay

    Центр имени Чумакова ожидает разрешения для проведения третьей стадии клинических испытаний вакцины "Ковивак" среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

    "Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60+ мы ещё разрешение не получили, мы его ожидаем недели через две, ориентировочно — в сентябре", — рассказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

    Кроме того, по словам главы центра, третья стадия исследований проходит без плацебо. Сам процесс подачи документов состоит из различных этапов. Сейчас в планах центра — изучение иммунологической эффективности у первой тысячи пациентов.

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    "Процесс подачи документов будет делаться поэтапно. После этого мы подадим на сопутствующие заболевания, аутоиммунные, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) и онкологические заболевания. И вот наша программа на ближайшие два месяца", — отметил Ишмухаметов.

    Ранее Айдар Ишмухаметов заявил, что центр Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы. Сейчас учёные уже выделили вариант коронавируса "дельта", который станет основой препарата.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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