Центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака"

Центр имени Чумакова ожидает разрешения для проведения третьей стадии клинических испытаний вакцины "Ковивак" среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60+ мы ещё разрешение не получили, мы его ожидаем недели через две, ориентировочно — в сентябре", — рассказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, по словам главы центра, третья стадия исследований проходит без плацебо. Сам процесс подачи документов состоит из различных этапов. Сейчас в планах центра — изучение иммунологической эффективности у первой тысячи пациентов.

"Процесс подачи документов будет делаться поэтапно. После этого мы подадим на сопутствующие заболевания, аутоиммунные, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) и онкологические заболевания. И вот наша программа на ближайшие два месяца", — отметил Ишмухаметов.