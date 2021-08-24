Центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака"
Процесс подачи документов состоит из нескольких этапов. Сейчас перед федеральным учреждением стоит задача просмотреть тысячу клиентов на иммунологическую эффективность.
Фото © Pixabay
Центр имени Чумакова ожидает разрешения для проведения третьей стадии клинических испытаний вакцины "Ковивак" среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
"Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60+ мы ещё разрешение не получили, мы его ожидаем недели через две, ориентировочно — в сентябре", — рассказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".
Кроме того, по словам главы центра, третья стадия исследований проходит без плацебо. Сам процесс подачи документов состоит из различных этапов. Сейчас в планах центра — изучение иммунологической эффективности у первой тысячи пациентов.
"Процесс подачи документов будет делаться поэтапно. После этого мы подадим на сопутствующие заболевания, аутоиммунные, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) и онкологические заболевания. И вот наша программа на ближайшие два месяца", — отметил Ишмухаметов.
Ранее Айдар Ишмухаметов заявил, что центр Чумакова планирует модифицировать "Ковивак" под новые штаммы. Сейчас учёные уже выделили вариант коронавируса "дельта", который станет основой препарата.
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