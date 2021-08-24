Эксперт предупредил россиян о неожиданном штрафе при сдаче жилья в аренду

Некоторые россияне, сдающие квартиры и дома в аренду, даже не задумываются о том, что могут столкнуться с неожиданным штрафом. О нём РИА ФАН рассказал гендиректор федеральной компании "Полезные люди" Юрий Паршиков.

Задуматься о возможных проблемах должны те арендодатели, которые подчёркивают, что сдают квартиру только лицам славянской внешности. Такое объявление может грозить штрафом, потому что формулировки попадают под статью 5.62 "Дискриминация" КоАП РФ.

"Безусловно, владелец недвижимости имеет право заключить договор, опираясь на свои предпочтения, однако подобные издержки в объявлениях очень актуальны на сегодняшний день. Тем не менее в стране не наблюдалось судебных разбирательств по этому поводу. Но полагать, что подобный акцент не может повлечь за собой административный штраф, — легкомысленно", — пояснил Юрий Паршиков.

Эксперт уточнил, что за подобное нарушение штраф составляет около 50–100 тысяч рублей для юридических лиц и от одной до трёх тысяч рублей — для физических лиц.

Юрий Паршиков напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится новый законопроект "О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации". Содержание документа направлено на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах для обеспечения комфортной жизни граждан.