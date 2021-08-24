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    Огонь подошёл вплотную к дороге: Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара

    Тушение сильно осложняется тем, что возгорание перекинулось с одной стороны лесополосы на другую. По некоторым данным, дорога может быть закрыта до утра.

    24 августа, 12:17

    Движение на трассе Пермь — Екатеринбург закрыли из-за лесного пожара. Видео © LIFE, соцсети

    Между 318-м и 326-м километрами федеральной трассы Пермь — Екатеринбург приостановлено движение из-за бушующего лесного пожара. В соцсетях очевидцы делятся кадрами с места происшествия. В распоряжении Лайфа также оказались кадры с охваченными огнём деревьями и дорогой, на которой упала видимость из-за густого дыма.

    Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров

    Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров

    Видно, что пламя взвивается прямо до верхушек деревьев. На месте работают сотрудники МЧС и лесоохраны. Тушение пожара сильно осложняется тем, что огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую. Чтобы не подвергать опасности жизни автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют всех проезжающих через организованные объезды в посёлках и городе Ревда. По некоторым данным, трасса может быть закрыта до утра.

    "[Объезд] через село Первомайское, посёлок Билимбай или через Первоуральск. Выезд на Первоуральск на 326-м километре. Дорогу не откроем, пока не потушат пожар", — приводит ТАСС заявление Уралуправтодора.

    В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 240 га

    В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 240 га

    А ранее Лайф рассказывал, что режим ЧС из-за пожаров ввели в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Все силы в регионе мобилизованы, на месте организован оперативный штаб, а работы по ликвидации лесного пожара ведутся, не прекращаясь.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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