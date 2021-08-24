Движение на трассе Пермь — Екатеринбург закрыли из-за лесного пожара. Видео © LIFE, соцсети

Между 318-м и 326-м километрами федеральной трассы Пермь — Екатеринбург приостановлено движение из-за бушующего лесного пожара. В соцсетях очевидцы делятся кадрами с места происшествия. В распоряжении Лайфа также оказались кадры с охваченными огнём деревьями и дорогой, на которой упала видимость из-за густого дыма.

Видно, что пламя взвивается прямо до верхушек деревьев. На месте работают сотрудники МЧС и лесоохраны. Тушение пожара сильно осложняется тем, что огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую. Чтобы не подвергать опасности жизни автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют всех проезжающих через организованные объезды в посёлках и городе Ревда. По некоторым данным, трасса может быть закрыта до утра.

"[Объезд] через село Первомайское, посёлок Билимбай или через Первоуральск. Выезд на Первоуральск на 326-м километре. Дорогу не откроем, пока не потушат пожар", — приводит ТАСС заявление Уралуправтодора.