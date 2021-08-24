СМИ сообщили о тайной встрече в Кабуле директора ЦРУ и главы политофиса талибов

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс провёл в Кабуле тайные переговоры с главой политофиса радикального движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, встреча, прошедшая 23 августа, стала первым диалогом такого уровня между американским представителем власти и одним из лидеров радикалов. Предполагается, что Бёрнс и Барадар обсуждали сроки, в которые военные США эвакуируют всех американских граждан из аэропорта Кабула. К слову, в ЦРУ информацию, опубликованную газетой, комментировать никак не стали.

Интересно отметить, что в 2010 году именно мулла Барадар был задержан агентами американской разведки, после чего провёл восемь лет в тюрьме США.

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