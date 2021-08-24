СМИ сообщили о тайной встрече в Кабуле директора ЦРУ и главы политофиса талибов
Отмечается, что в американском разведывательном ведомстве от комментариев отказались, но, скорее всего, на переговорах обсуждался вопрос продления вывода войск США из Афганистана.
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / Pool Via Cnp / CNP via ZUMA Wire
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс провёл в Кабуле тайные переговоры с главой политофиса радикального движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, встреча, прошедшая 23 августа, стала первым диалогом такого уровня между американским представителем власти и одним из лидеров радикалов. Предполагается, что Бёрнс и Барадар обсуждали сроки, в которые военные США эвакуируют всех американских граждан из аэропорта Кабула. К слову, в ЦРУ информацию, опубликованную газетой, комментировать никак не стали.
Интересно отметить, что в 2010 году именно мулла Барадар был задержан агентами американской разведки, после чего провёл восемь лет в тюрьме США.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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