На северо-западе Москвы по программе "Мой район" создаются новые места отдыха для горожан

Благоустройство в рамках программы "Мой район" активно проводится во всех административных округах столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин представил в личном блоге основные проекты развития шести районов СЗАО. В скором времени комфортные общественные пространства для прогулок и отдыха появятся у жителей районов Строгино, Митино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники и Северное Тушино.

В примеру, в Митине вдоль обновлённых, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов появятся газоны и цветники, высаживают деревья и кустарники. В летний зной от палящего солнца помогут укрыться перголы. А 500 новых светильников сделают дорогу домой комфортнее и безопаснее в вечернее время. Также в районе будет проложена экотропа, а уже существующий веломаршрут будет продлён до ландшафтного парка "Митино", где будут организованы места для активного отдыха, среди них — 28 обновлённых детских и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр.

Фото © Блог Сергея Собянина

В районе Строгино активно ведётся благоустройство двух скверов, которые станут не только местами отдыха, но и пешей тропой к станции метро и новому культурно-досуговому центру, открывшему свои двери в этом году. Общая площадь работ составляет 4 га. Здесь, по словам Собянина, обновляются тротуары, газоны, малые архитектурные формы, создаётся новый облик межквартального пространства.

"Малыши и ребята постарше смогут выплеснуть свою энергию на пяти современных детских площадках и спортивных комплексах. Сделаем специальные зоны для желающих позаниматься на уличных тренажёрах, поиграть в настольный теннис и панна-футбол", — описывает ожидания от проекта столичный мэр.

Ведутся работы и в Северном Тушине. Там в рамках программы "Мой район" привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице, обновили пешеходные дорожки, обустроили детскую музыкальную площадку и несколько уютных уголков для тихого отдыха. Кстати, среди тех, кто будет пользоваться благоустроенной пешеходной зоной, — жители новых домов, построенных рядом по программе реновации. Заселение новостроек началось в этом году.

Фото © Блог Сергея Собянина

В районе Покровское-Стрешнево, рассказывает Собянин, взяли в работу сквер возле театра танца "Гжель". Это небольшое зелёное пространство было создано больше полувека назад и является одним из любимых мест отдыха нескольких поколений жителей.

"Нынешнее благоустройство позволит придать скверу второе дыхание. Планируется высадить деревья и кустарники, устроить цветники и живую изгородь, отремонтировать дорожки и газоны. Детворе придётся по душе новая детская площадка с современным игровым комплексом. Неподалёку создаём спортивную зону с воркаутом", — перечисляет столичный градоначальник.

В районе Хорошево-Мневники по программе "Мой район" ведётся благоустройство сквера по улице Берзарина и пешеходной зоны между дворовыми территориями. Для местных здесь проходит пешеходный маршрут к станции МЦК "Зорге" и станции метро "Октябрьское Поле". Также в районе благоустроят детские площадки, скейт-парк и площадку для выгула животных, а ещё организуют парковки на 150 машино-мест. Для хорошего освещения и уютной атмосферы уже установлены новые уличные фонари, а украшением сквера станет фонтан.

В Щукине благоустраивают зелёную территорию с соснами, которая пользуется популярностью у жителей, но в то же время её инфраструктура нуждается в обновлении. В работе исходят из жёстких экологических требований и с учётом пожеланий жителей, указывает в своём блоге Сергей Собянин. Здесь планируют полностью сохранить разнообразие лесной растительности, а тропинки сделать из песка и гравия.

Ещё один проект в районе Щукино охватывает сквер у кинотеатра "Юность" на ул. Маршала Рыбалко.

Фото © Блог Сергея Собянина

"Благоустройство позволило решить несколько задач. Во-первых, изменение планировочной структуры площади вокруг памятника танку Т-34 в соответствии с реальными маршрутами пешеходов. Во-вторых, рядом с памятным знаком в честь маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко был установлен амфитеатр со сценой для проведения мероприятий военно-исторической тематики", — пишет Сергей Собянин.