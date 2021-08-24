Введение жёстких ковидных ограничений в Москве к 1 сентября не планируется, заявил Собянин
Как указал мэр столицы, будет сделано "всё возможное", чтобы дети в этом году учились без дистанционки. По его словам, ничто не сможет заменить очного общения школьников и учителей.
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Власти Москвы пока воздержатся от введения в городе новых ограничений по коронавирусу к 1 сентября. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Каких-то жёстких ограничений мы не планируем к 1 сентября. Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей [в школах], чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее", — заявил градоначальник в эфире Первого канала.
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Собянин отметил, что власти будут делать "всё возможное", чтобы дети в этом году учились без дистанционки. Как указал мэр Москвы, ничто не сможет заменить очного общения школьников и учителей.
А ранее Сергей Собянин назвал сумму, в которую Москве обошлась борьба с коронавирусом. Большая часть из неё — это прямые расходы на противодействие пандемии. Но есть и упущенные доходы.
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