Введение жёстких ковидных ограничений в Москве к 1 сентября не планируется, заявил Собянин

Власти Москвы пока воздержатся от введения в городе новых ограничений по коронавирусу к 1 сентября. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Каких-то жёстких ограничений мы не планируем к 1 сентября. Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей [в школах], чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее", — заявил градоначальник в эфире Первого канала.