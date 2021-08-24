ЦБ позволит проводить платежи граждан не только банкам

Центробанк позволит оказывать платёжные услуги нефинансовым и некредитным финансовым организациям (НФО), они смогут переводить денежные средства, принимать у граждан оплату в безналичном виде, а также открывать электронные кошельки. Это следует из доклада "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке" ЦБ РФ.

По словам заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, это позволит потребителям не только оформлять услуги, но и оплачивать их в одном месте. Кроме того, таким образом будет снижена комиссия из-за сокращения числа участников платёжного процесса.

"Они хотят получать услуги по принципу одного окна. Они хотят прийти к тому или иному профессиональному финансовому посреднику и получить максимально возможный перечень тех или иных финансовых услуг", — объяснил Чистюхин.

Интерес к этому уже проявили серьёзная часть микрофинансового сообщества, брокеры, интернет-поисковики, а также магазины и супермаркеты. При этом лицензии им получать не придётся, ведь будет достаточной войти в соответствующий реестр от ЦБ. Чтобы присоединиться, компании должны получить статус небанковского поставщика платёжных услуг. Для этого нужно будет выполнить ряд условий, в том числе на соответствие требованиям к минимальной стоимости чистых активов.

Отмечается, что для внедрения подобной инициативы потребуются значительные изменения в регулировании. По оценке Банка России, этот процесс займёт несколько лет.