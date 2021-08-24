Патрушев: Афганистан подтвердил нежизнеспособность навязываемых Западом режимов

События в Афганистане показали нежизнеспособность режимов, которые Запад пытается строить по всему миру. Так считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, которые осложняются идеологическим противостоянием. Речь идёт прежде всего о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности. Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане", — заявил он на ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию The Wall Street Journal о том, что Байден вывел контингент из страны по результатам переговоров с Путиным в Женеве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что власти США не смогут переложить ответственность за кризис в Афганистане на кого-то другого, как бы они ни старались.