Патрушев: Афганистан подтвердил нежизнеспособность навязываемых Западом режимов
Секретарь Совбеза России раскритиковал политику США по насаждению третьим странам ложных идеалов, которые Вашингтон пытается выдать за так называемые демократические ценности.
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События в Афганистане показали нежизнеспособность режимов, которые Запад пытается строить по всему миру. Так считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"Тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, которые осложняются идеологическим противостоянием. Речь идёт прежде всего о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности. Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане", — заявил он на ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС.
Ранее в Кремле прокомментировали публикацию The Wall Street Journal о том, что Байден вывел контингент из страны по результатам переговоров с Путиным в Женеве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что власти США не смогут переложить ответственность за кризис в Афганистане на кого-то другого, как бы они ни старались.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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