Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Радикальное движение "Талибан"* запретит эвакуацию из Кабула после 31 августа, все желающие покинуть страну должны сделать это до указанной даты. Об этом заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", — подчеркнул Муджахид.