Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
Сейчас представители движения перекрыли дорогу к аэропорту и пропускают туда только иностранцев.
Фото © ТАСС / U.S. Marine Corps photo by Sgt. Samuel Ruiz
Радикальное движение "Талибан"* запретит эвакуацию из Кабула после 31 августа, все желающие покинуть страну должны сделать это до указанной даты. Об этом заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", — подчеркнул Муджахид.
Сейчас талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула, туда пропускают только иностранцев.
Ранее талибы назвали "красную черту" для вывода войск США из Афганистана — 31 августа. В Пентагоне пообещали завершить эвакуацию к этому числу. Людей будут вывозить бортами нескольких авиакомпаний, в оборонном ведомстве заверили в намерении вернуть на родину "максимальное число людей". Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе по этому вопросу.
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