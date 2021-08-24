Путин объяснил, почему программу "Единой России" можно назвать народной

Жители всех регионов страны стали соавторами партийной программы "Единой России", поэтому саму программу можно назвать народной. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая во вторник предвыборный съезд партии власти. Путин отметил, что "Единая Россия" берёт на себя моральное обязательство добиться заявленных в этой программе результатов.

"Одно дело — написать что-то важное, правильное, а другое дело — исполнить. До сих пор у "Единой России" это получалось", — отметил он.

Лайф уже сообщал, что программу "Единой России" для выборов в Госдуму в 2021 году было решено сделать "народной". Каждый житель страны из любого региона может предложить свои корректировки и идеи для неё. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, срез не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя".