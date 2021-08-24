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    Басков вышел на красную дорожку с моложавой мамой, которая больше похожа на его подругу

    Как призналась Елена Николаевна, вне сцены её сын очень нежный, благодарный, внимательный и расточительный.

    24 августа, 14:41
    <p>Николай Басков со своей мамой Еленой Николаевной. Фото © Dni.ru</p>

    Николай Басков со своей мамой Еленой Николаевной. Фото © Dni.ru

    Мама народного артиста России Николая Баскова Елена Николаевна не часто попадает в объективы телекамер, так что её выход в свет на банкете после творческого вечера исполнителя в честь его приближающегося юбилея оказался знаковым событием. Женщина рассказала, что до сих пор каждый раз переживает за сына, когда тот выходит к зрителям.

    "Творческий путь у Коли непростой. Есть и успехи, есть и невзгоды. Хотя он на сцене уже много лет — состоялся, стал известным, получил звание народного артиста России, но я всё равно волнуюсь каждый раз, когда он выходит к зрителям. Он взрослый человек, а я всё равно переживаю, нервничаю", — приводит её слова портал "Дни.ру".

    Елена Николаевна также поведала, что вне сцены её сын очень нежный, благодарный, внимательный и расточительный. Он постоянно покупает ей множество украшений.

    Козловский показал нежное фото с красивой девушкой, и никто не поверил, что это его 70-летняя мать

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    "Я маме подарил столько украшений, но она их вообще не носит. Просто она скромная женщина, а всё яркое — всё на мне", — заметил сам Басков.

    Ранее Лайф рассказывал, что известный 19-летний тиктокер и видеоблогер Даня Милохин захотел занять место императора российской эстрады после смерти Баскова. Тиктокер специально прилетел в Сочи на конкурс "Новая волна", чтобы поучаствовать в творческом вечере популярного певца.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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