Басков вышел на красную дорожку с моложавой мамой, которая больше похожа на его подругу
Как призналась Елена Николаевна, вне сцены её сын очень нежный, благодарный, внимательный и расточительный.
Николай Басков со своей мамой Еленой Николаевной. Фото © Dni.ru
Мама народного артиста России Николая Баскова Елена Николаевна не часто попадает в объективы телекамер, так что её выход в свет на банкете после творческого вечера исполнителя в честь его приближающегося юбилея оказался знаковым событием. Женщина рассказала, что до сих пор каждый раз переживает за сына, когда тот выходит к зрителям.
"Творческий путь у Коли непростой. Есть и успехи, есть и невзгоды. Хотя он на сцене уже много лет — состоялся, стал известным, получил звание народного артиста России, но я всё равно волнуюсь каждый раз, когда он выходит к зрителям. Он взрослый человек, а я всё равно переживаю, нервничаю", — приводит её слова портал "Дни.ру".
Елена Николаевна также поведала, что вне сцены её сын очень нежный, благодарный, внимательный и расточительный. Он постоянно покупает ей множество украшений.
"Я маме подарил столько украшений, но она их вообще не носит. Просто она скромная женщина, а всё яркое — всё на мне", — заметил сам Басков.
Ранее Лайф рассказывал, что известный 19-летний тиктокер и видеоблогер Даня Милохин захотел занять место императора российской эстрады после смерти Баскова. Тиктокер специально прилетел в Сочи на конкурс "Новая волна", чтобы поучаствовать в творческом вечере популярного певца.
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