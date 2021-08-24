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    "Я тоже натуральный блондин": Милохин захотел занять место императора российской эстрады после смерти Баскова

    Тиктокер специально прилетел в Сочи на конкурс "Новая волна", чтобы поучаствовать в творческом вечере популярного певца.

    23 августа, 23:27

    Блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин (слева) и певец Николай Басков. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

    Известный 19-летний тиктокер и видеоблогер Даня Милохин приехал в Сочи на музыкальный конкурс "Новая волна" специально, чтобы принять участие в творческом вечере популярного певца Николая Баскова. Во время репетиции оба они дурачились: Милохин "замертво" упал, а Басков "воскрешал" его и "благословлял": "Вставай и иди на сцену, будь звездой!"

    Как пишет портал "Дни.ру", все сразу решили, что 44-летний Басков нашёл себе принца-преемника в почётном звании императора российской эстрады.

    Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей

    Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей

    "Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти. Он — Басков! Хотя я теперь тоже "натуральный блондин", прокомментировал слухи Милохин.

    Также тиктокер раскрыл секрет своего успеха. По его мнению, всё дело в том, что во время карантина по коронавирусу люди много сидели дома и им нечем было заняться.

    Басков отменил своё выступление из-за плохого самочувствия

    Басков отменил своё выступление из-за плохого самочувствия

    "Поэтому им пришлось смотреть нас. Не обошлось и без наших усилий: чувачки... ну, эти, композиторы, написали нам хорошие песни", — признался блогер.

    Ранее был составлен рейтинг 50 самых успешных звёзд России. Даня Милохин стал самым юным в списке.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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