Известный 19-летний тиктокер и видеоблогер Даня Милохин приехал в Сочи на музыкальный конкурс "Новая волна" специально, чтобы принять участие в творческом вечере популярного певца Николая Баскова. Во время репетиции оба они дурачились: Милохин "замертво" упал, а Басков "воскрешал" его и "благословлял": "Вставай и иди на сцену, будь звездой!"

Как пишет портал "Дни.ру", все сразу решили, что 44-летний Басков нашёл себе принца-преемника в почётном звании императора российской эстрады.

"Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти. Он — Басков! Хотя я теперь тоже "натуральный блондин", — прокомментировал слухи Милохин.

Также тиктокер раскрыл секрет своего успеха. По его мнению, всё дело в том, что во время карантина по коронавирусу люди много сидели дома и им нечем было заняться.

"Поэтому им пришлось смотреть нас. Не обошлось и без наших усилий: чувачки... ну, эти, композиторы, написали нам хорошие песни", — признался блогер.