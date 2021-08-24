"Я тоже натуральный блондин": Милохин захотел занять место императора российской эстрады после смерти Баскова
Тиктокер специально прилетел в Сочи на конкурс "Новая волна", чтобы поучаствовать в творческом вечере популярного певца.
Блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин (слева) и певец Николай Басков. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Известный 19-летний тиктокер и видеоблогер Даня Милохин приехал в Сочи на музыкальный конкурс "Новая волна" специально, чтобы принять участие в творческом вечере популярного певца Николая Баскова. Во время репетиции оба они дурачились: Милохин "замертво" упал, а Басков "воскрешал" его и "благословлял": "Вставай и иди на сцену, будь звездой!"
Как пишет портал "Дни.ру", все сразу решили, что 44-летний Басков нашёл себе принца-преемника в почётном звании императора российской эстрады.
"Мне кажется, будет сложно занять место Баскова, если только после его смерти. Он — Басков! Хотя я теперь тоже "натуральный блондин", — прокомментировал слухи Милохин.
Также тиктокер раскрыл секрет своего успеха. По его мнению, всё дело в том, что во время карантина по коронавирусу люди много сидели дома и им нечем было заняться.
"Поэтому им пришлось смотреть нас. Не обошлось и без наших усилий: чувачки... ну, эти, композиторы, написали нам хорошие песни", — признался блогер.
Ранее был составлен рейтинг 50 самых успешных звёзд России. Даня Милохин стал самым юным в списке.
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