5 гениев, которые отказались от денег, славы, комфорта, и не зря

Деньги не самоцель

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова всё-таки поступила в МГУ имени Ломоносова на психфак. Правда, для бюджета ей не хватило баллов, и это вселяет надежду... Дело в том, что после обрушившейся на ребёнка славы за ней неизбежно пытаются закрепить клише вундеркинда. А это риск. Ведь очень многие гениальные дети не могут найти себя в мире и часто их судьбы оказываются трагическими. Вот и отец Алисы всячески избегает этого ярлыка, ссылаясь на то, что у девочки просто хорошая память. Как бы то ни было, в этой семье ещё шестеро детей, и у всех есть какие-то способности. При этом Тепляковы живут в однокомнатной квартире на окраине Москвы. Условия тяжёлые, и они бы с радостью переехали, но нет денег. Деньги вообще для них не самоцель. Это ещё одна их особенность. Мы вспомнили других гениальных людей, которые с детства проявляли выдающиеся способности, но никогда не ставили во главу угла материальную составляющую. Кто-то скажет: "Чудаки", — а кто-то увидит в этом нечто сокровенное и недоступное для большинства простых смертных.

Отстаньте от него!

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Пожалуй, самым ярким примером дауншифтинга среди гениев является Григорий Перельман. Это тот самый человек, живущий в обычной хрущёвке в Санкт-Петербурге, который носит ветхую одежду, не стрижёт ногти и ни с кем не общается. При этом он доказал гипотезу Пуанкаре. Это событие в мире математики назвали главным за тысячу лет. Перельману была присуждена премия "Медаль Филдса" (высшая награда для математиков), но он от неё отказался. "Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой", — объяснил своё решение российский учёный. Кроме того, он отказался и от Премии института Клэя, который предлагал за открытие один миллион долларов. Он также отверг предложение стать членом Российской академии наук. Известно, что Перельман периодически бывает в Швеции, но продолжает жить в районе Купчино с матерью. Относительно недавно сосед Григория встретил его в магазине. По его словам, великий математик выглядел очень плохо, был в грязной и рваной одежде. Мужчина забеспокоился и стал бить в набат, сообщив об увиденном на своей странице в "Фейсбуке". Но вскоре близкие Перельмана успокоили общественность, объяснив, что Григорий чувствует себя нормально, неплохо зарабатывает, просто не придаёт значения своему внешнему виду.

Другой мир

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Говоря о чудоковатых гениях, конечно, нельзя обойти стороной Николу Теслу. Он родился в семье православного сербского священника и до самой молодости был уверен, что ему уготован тот же путь — к Богу. Но, видимо, у Бога был другой план... Тесла заболел холерой, и, когда уже даже врачи опустили руки, у Николы и его отца произошёл разговор, переломивший ход судьбы молодого человека. В бреду он попросил родителя отправить его учиться на инженера, если он выздоровеет. Тот горячо согласился. Так и случилось. Дальше в молодом человеке в полной мере раскроется его гениальность. Он и его семья нуждались в деньгах, но тяга к изобретательству, к науке, к открытиям делали всё остальное микроскопическим. Возможно, поэтому Теслу обманывали слишком часто. Период его активной работы — время, когда в США процветал капитализм и талантливые инженеры, неискушённые в юридических и экономических тонкостях, становились лёгкой добычей нечестных на руку предпринимателей. Тесла до конца своих дней жил в мире изобретений, забывая о себе. В итоге он не нажил состояния, не оставил наследников и наследства и умер в одном из отелей в полном одиночестве. Но после Теслы мир уже не был прежним. Благодаря его открытиям, стало возможным всё то, чем мы пользуемся сегодня.

Пари с Богом

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Блез Паскаль — французский математик, физик и философ XVII века, который заложил основы высшей математики, открыл законы давления жидкостей, изобрёл счётную машину, но главное своё открытие он сделал ближе к концу жизни. С ранних лет он был одарённым ребёнком. Он подмечал вещи, на которые мало кто обращал внимание, развивая свои наблюдения до целых систем, научных трактатов, теорем, формул и изобретений. Уже в 14 лет он был знаменитым и признанным учёным. Куда бы он ни обратил свою энергию и взор — везде ему сопутствовали открытия, меняющие представления о мире. При этом научные изыскания, жестокий мир соперничества, смерть близких истощили его и превратили в глубокого старика, который досматривает свою жизнь. Но будучи великим учёным, Паскаль не просто не отвергал существование Бога, но доказывал его всеми возможными способами. Одним из них было так называемое пари Паскаля, в котором он говорит, что жить без веры крайне опасно, так как возможный "проигрыш" в случае существования Бога бесконечно велик — вечные муки. Если же Бог не существует, то цена "выигрыша" невелика: безверие нам ничего не даёт и от нас ничего не требует. К концу жизни именно вера привела гения к балансу и гармонии, которые позволили ему жить, работать и уйти счастливым человеком.

Дефект гениальности