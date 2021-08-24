"Сначала не поверила": Бывшая жена Мамаева прокомментировала решение журналиста "Матча" уволиться из-за интервью с её мужем
Она призналась, что сама с нетерпением ждёт выхода беседы в эфире канала.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Лайфом заявила, что сначала не поверила в сообщение комментатора канала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна о решении уволиться после интервью с её супругом.
"Я видела это (заявление Арустамяна. — Прим. Лайфа), но иногда так делают, чтобы подогреть какую-ту тему и создать ажиотаж возле интервью. Поэтому сначала не поверила. Я не знаю, чего ждать (от интервью. — Прим. Лайфа), если бы за мной была какая-то погрешность. Я так же, как и вы, сижу и жду, что там будет. Я не могу сказать за Нобеля, поэтому жду, что же там такое он сказал, что журналист не смог это слушать и решил уволиться", — отметила Мамаева.
Она также сообщила, что не знает, чего ждать от Павла Мамаева, ведь даже при составлении иска увидела "много вранья" со стороны футболиста и его адвоката. При этом у Аланы нет предположений относительно того, что именно скажет её бывший супруг в интервью "Матчу".
Ранее Лайф сообщал, что журналист и комментатор Нобель Арустамян заявил, что уходит с телеканала "Матч ТВ", на котором работал в течение шести лет.
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