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    "Сначала не поверила": Бывшая жена Мамаева прокомментировала решение журналиста "Матча" уволиться из-за интервью с её мужем

    Она призналась, что сама с нетерпением ждёт выхода беседы в эфире канала.

    24 августа, 14:47
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

    Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Лайфом заявила, что сначала не поверила в сообщение комментатора канала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна о решении уволиться после интервью с её супругом.

    "Я видела это (заявление Арустамяна. — Прим. Лайфа), но иногда так делают, чтобы подогреть какую-ту тему и создать ажиотаж возле интервью. Поэтому сначала не поверила. Я не знаю, чего ждать (от интервью. — Прим. Лайфа), если бы за мной была какая-то погрешность. Я так же, как и вы, сижу и жду, что там будет. Я не могу сказать за Нобеля, поэтому жду, что же там такое он сказал, что журналист не смог это слушать и решил уволиться", — отметила Мамаева.

    Она также сообщила, что не знает, чего ждать от Павла Мамаева, ведь даже при составлении иска увидела "много вранья" со стороны футболиста и его адвоката. При этом у Аланы нет предположений относительно того, что именно скажет её бывший супруг в интервью "Матчу".

    Журналист Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Мамаевым

    Журналист Арустамян объявил об уходе с "Матч ТВ" из-за интервью с Мамаевым

    Ранее Лайф сообщал, что журналист и комментатор Нобель Арустамян заявил, что уходит с телеканала "Матч ТВ", на котором работал в течение шести лет.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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