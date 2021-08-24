"Я видела это (заявление Арустамяна. — Прим. Лайфа), но иногда так делают, чтобы подогреть какую-ту тему и создать ажиотаж возле интервью. Поэтому сначала не поверила. Я не знаю, чего ждать (от интервью. — Прим. Лайфа), если бы за мной была какая-то погрешность. Я так же, как и вы, сижу и жду, что там будет. Я не могу сказать за Нобеля, поэтому жду, что же там такое он сказал, что журналист не смог это слушать и решил уволиться", — отметила Мамаева.