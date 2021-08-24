Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет
Президент также назвал одной из приоритетных задач "Единой России" заботу о людях старшего поколения.
Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил
Единовременную выплату в десять тысяч рублей получат все российские пенсионеры — вне зависимости от того, продолжают они работать или нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".
"Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. И главное, чтобы сами люди были избавлены от хлопот и необходимости сбора справок для получения", — подчеркнул глава государства.
Президент также назвал одной из приоритетных задач "Единой России" заботу о людях старшего поколения.
"Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач — это забота о людях старшего поколения, пенсионерах", — отметил Путин.
Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.
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