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    Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет

    Президент также назвал одной из приоритетных задач "Единой России" заботу о людях старшего поколения.

    24 августа, 14:48

    Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил

    Единовременную выплату в десять тысяч рублей получат все российские пенсионеры — вне зависимости от того, продолжают они работать или нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".

    "Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. И главное, чтобы сами люди были избавлены от хлопот и необходимости сбора справок для получения", — подчеркнул глава государства.

    Президент также назвал одной из приоритетных задач "Единой России" заботу о людях старшего поколения.

    "Программа "Единой России" построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач — это забота о людях старшего поколения, пенсионерах", — отметил Путин.

    Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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