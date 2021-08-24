Матвиенко и Голикова поздоровались локтями на съезде "Единой России"
На фоне коронавируса некоторые российские политики решили отказаться от традиционного приветствия с помощью рукопожатия.
Коронавирусные ограничения на съезде ЕР в действии — Матвиенко и Голикова поздоровались локтями. Видео © LIFE
"Единая Россия" 24 августа проводит в Москве второй этап своего предвыборного съезда, на котором планируется утвердить народную программу партии к думским выборам. В распоряжении Лайфа появились кадры, на которых видно, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова поприветствовали друг друга перед началом мероприятия.
Так вместо рукопожатия Матвиенко и Голикова решили поздороваться локтями. Это уже стало традиционным приветствием в период коронавируса. После председатель Совфеда и зампред правительства заняли свои места, и началась официальная часть мероприятия.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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