Матвиенко и Голикова поздоровались локтями на съезде "Единой России"

Коронавирусные ограничения на съезде ЕР в действии — Матвиенко и Голикова поздоровались локтями. Видео © LIFE

"Единая Россия" 24 августа проводит в Москве второй этап своего предвыборного съезда, на котором планируется утвердить народную программу партии к думским выборам. В распоряжении Лайфа появились кадры, на которых видно, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова поприветствовали друг друга перед началом мероприятия.