Путин: Важно помочь каждому найти работу
По словам российского лидера, уровень безработицы в стране составляет около пяти процентов и продолжает постепенно снижаться.
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Уровень безработицы в стране составляет 5%. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России". По словам российского лидера, нужно помочь каждому, кто не может трудоустроиться.
"Сейчас уровень безработицы в России около пяти процентов и он продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко ни холодно", — пояснил президент.
Ранее в Минтруде заявили об уменьшении числа официально зарегистрированных безработных жителей России. Сказался как общий подъём деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Свою роль также сыграли и программы по снижению напряжённости на рынке труда.
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