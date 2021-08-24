Путин: Важно помочь каждому найти работу

Уровень безработицы в стране составляет 5%. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России". По словам российского лидера, нужно помочь каждому, кто не может трудоустроиться.

"Сейчас уровень безработицы в России около пяти процентов и он продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко ни холодно", — пояснил президент.