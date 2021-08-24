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    Путин: Важно помочь каждому найти работу

    По словам российского лидера, уровень безработицы в стране составляет около пяти процентов и продолжает постепенно снижаться.

    24 августа, 14:55

    Фото © Kremlin.ru

    Уровень безработицы в стране составляет 5%. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России". По словам российского лидера, нужно помочь каждому, кто не может трудоустроиться.

    "Сейчас уровень безработицы в России около пяти процентов и он продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, детей, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения, ему от этого ни жарко ни холодно", — пояснил президент.

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    Ранее в Минтруде заявили об уменьшении числа официально зарегистрированных безработных жителей России. Сказался как общий подъём деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Свою роль также сыграли и программы по снижению напряжённости на рынке труда.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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