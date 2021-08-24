За несколько дней, а лучше за неделю до возвращения в офис или вступления в новый учебный год нужно задуматься о том, что пора входить в рабочий режим. Как это сделать, в разговоре с Лайфом рассказал CEO компании Blue Sleep Гоша Семёнов. Специалист дал советы, которые помогут вывести организм из состояния "спим до полудня" и поспособствуют готовности работать с самого утра.

Во-первых, чтобы переключиться на рабочий режим, за несколько дней до даты Х нужно начать вставать раньше привычного, даже если для этого требуется пересилить себя. В результате будет проще лечь до 23:00, обещает эксперт.

"В течение дня, когда захочется спать, нельзя поддаваться на провокации. Выходите гулять, включайте музыку и танцуйте или занимайтесь спортом. Не позволяйте себе спать днём, чтобы проще уснуть вечером (не ночью!)", — говорит Гоша Семёнов.

Следите за тем, что едите и пьёте. Во второй половине дня лучше отказаться от тонизирующих напитков, таких как кофе, какао или крепкий чай. За три часа до сна лучше закончить приёмы пищи. По крайней мере, уже не стоит позволять себе ничего "тяжёлого", ограничившись лишь чистой водой.

В предвкушении ночных сновидений следует принять душ комфортной температуры. Затем постараться добиться максимальной тишины и темноты в спальне. Всё это необходимо для стимуляции выработки мелатонина — гормона сна, который отвечает за качественное восстановление ночью и за то, чтобы с утра мы хорошо выглядели и отлично себя чувствовали.

Эксперт не рекомендует отправляться в постель с гаджетами. Для того чтобы настроиться на мирный лад, лучше взять книгу со спокойным сюжетом. В таких ситуациях хорошо подходит художественная литература с пространными описаниями жизни. Например, книга Ивана Гончарова "Обломов" может стать прекрасным успокоительным и снотворным, говорит специалист.

В заключении Гоша Семёнов напоминает, что для лёгкого утреннего подъёма нужен ранний отбой. Для того чтобы уснуть вовремя, важно устать. Прогулки, долгая ходьба, спорт помогут к концу дня почувствовать приятную и умиротворяющую усталость.