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    Путин предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса

    Мораторий на них был введён в конце марта 2020 года. Дополнительную поддержку решено было оказать из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

    24 августа, 15:01
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66253/photos/66162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Мораторий на плановые проверки малого бизнеса необходимо продлить ещё на год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".

    "Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", — подчеркнул глава государства.

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    Напомним, с конца марта 2020 года в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролёров по проведению внеплановых проверок. В октябре прошлого года Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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