Путин предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса необходимо продлить ещё на год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", — подчеркнул глава государства.