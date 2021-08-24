Путин предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса
Мораторий на них был введён в конце марта 2020 года. Дополнительную поддержку решено было оказать из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса необходимо продлить ещё на год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".
"Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики", — подчеркнул глава государства.
Напомним, с конца марта 2020 года в России из-за ситуации с пандемией коронавируса был введён мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролёров по проведению внеплановых проверок. В октябре прошлого года Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года.
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