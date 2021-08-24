Путин: У России есть эффективные возможности по защите граждан от терроризма
Эта угроза, по словам главы государства, сохраняется. Важно это понимать и предельно ответственно к этому относиться.
Россия располагает эффективными возможностями для защиты своих граждан от угрозы международного терроризма. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России" во вторник.
"У нас есть эффективные возможности обеспечить нашу безопасность. Прежде всего надёжно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма. К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться", — указал он.
Ранее в ходе того же съезда Путин предложил распространить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на сотрудников органов внутренних дел и курсантов.
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