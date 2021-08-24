Путин: У России есть эффективные возможности по защите граждан от терроризма

Россия располагает эффективными возможностями для защиты своих граждан от угрозы международного терроризма. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России" во вторник.

"У нас есть эффективные возможности обеспечить нашу безопасность. Прежде всего надёжно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма. К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться", — указал он.