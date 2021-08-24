НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Путин анонсировал новую программу расселения аварийного жилья

    В неё войдёт более 11 миллионов квадратных метров, а выделят на эти цели 45 миллиардов рублей.

    24 августа, 15:07
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о расширении программы по расселению аварийного жилья. В неё войдут дома, признанные непригодными для житья на 1 января 2021 года.

    "Поддерживаю предложение Единой России расширить программу расселения аварийного жилья. По ней будет расселено жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года", — сказал глава государства в ходе съезда партии.

    Путин отметил, что это более 11 миллионов квадратных метров. На эти цели выделят 45 миллиардов рублей.

    Новую программу расселения аварийного жилья в РФ намерены запустить в 2021 году

    Новую программу расселения аварийного жилья в РФ намерены запустить в 2021 году

    Ранее россиянам объяснили, когда за их "коммуналку" должно платить государство. Эксперт отметил, что подавляющее большинство граждан по незнанию не используют свои права на льготы, а то и на освобождение от платы.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации в России

      сегодня в 16:23

      Жильцов "пизанского" дома в Забайкалье начали переселять

      7 августа, 02:45

      Лайф публикует кадры с коптера: Движение по перекрытой из-за пожара трассе Пермь — Екатеринбург возобновили

      сегодня в 16:09

      "Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ

      сегодня в 16:15

      Пластиковый щит вместо шлагбаума: Лайф показывает заблокированную талибами дорогу в аэропорт Кабула

      сегодня в 16:14

      Новости партнеров

      Layer 1