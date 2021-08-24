Путин анонсировал новую программу расселения аварийного жилья
В неё войдёт более 11 миллионов квадратных метров, а выделят на эти цели 45 миллиардов рублей.
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о расширении программы по расселению аварийного жилья. В неё войдут дома, признанные непригодными для житья на 1 января 2021 года.
"Поддерживаю предложение Единой России расширить программу расселения аварийного жилья. По ней будет расселено жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года", — сказал глава государства в ходе съезда партии.
Путин отметил, что это более 11 миллионов квадратных метров. На эти цели выделят 45 миллиардов рублей.
Ранее россиянам объяснили, когда за их "коммуналку" должно платить государство. Эксперт отметил, что подавляющее большинство граждан по незнанию не используют свои права на льготы, а то и на освобождение от платы.
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