Путин анонсировал новую программу расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о расширении программы по расселению аварийного жилья. В неё войдут дома, признанные непригодными для житья на 1 января 2021 года.

"Поддерживаю предложение Единой России расширить программу расселения аварийного жилья. По ней будет расселено жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года", — сказал глава государства в ходе съезда партии.

Путин отметил, что это более 11 миллионов квадратных метров. На эти цели выделят 45 миллиардов рублей.